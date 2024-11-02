Павлово-Посадский Гофрокомбинат обновил рекорд по производству упаковки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Павлово-Посадское предприятие «Гофрокомбинат» в октябре обновило рекорд по производству упаковки из гофрокартона. Выпуск готовой продукции за месяц составил 30 млн кв. м, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Павлово-Посадский Гофрокомбинат – одна из 10 крупнейших компаний России по производству гофрокартона, гофротары и гофроупаковки. Она была создана в 2008 году и сейчас двигается по пути постоянной модернизации и внедрения инновационных разработок», – говорится в сообщении.Сегодня Павлово-Посадский Гофрокомбинат – современное предприятие полного цикла, оснащённое высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. Оно расположено на территории 22 га, а численность сотрудников превышает 1 тыс. человек.
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Лора Луганская