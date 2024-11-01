Школьники Павловского Посада в ходе флешмоба сделали шар дружбы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В школе №18 им. Н.В. Менчинского в Павловском Посаде провели графический флешмоб «Шар дружбы». Участниками праздника в честь Дня народного единства стали ребята из начальной школы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Школьникам рассказали, что это праздник единства всех людей многонациональной России. На территории нашей страны проживают представители почти 190 национальностей.
Во время флешмоба дети создали большой, яркий шар из папье-маше, посвящённый теме народного единства.
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«Участники мероприятия погрузились в увлекательный мир истории этого праздника. Именно 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило польских захватчиков из Китай-города в Москве», – говорится в сообщении.
Во время флешмоба дети создали большой, яркий шар из папье-маше, посвящённый теме народного единства.
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Лора Луганская