В Павлоском Посаде рассказали, как будет работать больница в округе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница опубликовала график работы в выходные и праздничные дни с 2 по 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Амбулаторная медицинская помощь для взрослых будет предоставляться по следующему расписанию:
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- обслуживание вызовов на дому с 8:00 до 20:00 2, 3, 4 и 5 ноября;
- приём терапевта в поликлиническом отделении №3 по адресу ул. Ленина, д. 56, в кабинете неотложной помощи с 9:00 до 13:00 3 ноября.
- 2 ноября — рабочий день (по расписанию понедельника);
- 3 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Южная, 71 с 09:00 до 12:00;
- неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00; •
- 4 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Ленина, д. 56 с 09:00 до 12:00;
- неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00.
Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122.
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Дайана Хусинова