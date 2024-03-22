В Подмосковье проведут агрофорум по антикризисным практикам

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Четвёртый открытый региональный агрофорум «Наша земля – Подмосковье» проведут 20 апреля в Коломне, главной темой форума станут антикризисные практики и решение кадровых вопросов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ходе форума участники смогут обсудить различные антикризисные меры и практики, а также кадровые потребности сельскохозяйственных предприятий. По итогам встречи планируется выработать рекомендации по трудоустройству молодёжи», — отмечается в сообщении.В рамках форму будет организована выставка-ярмарка продукции предприятий сельского хозяйства, а также различные развлечения для детей и взрослых, включая квесты, езду на лошадях и трактор-шоу.
Мероприятие состоится на площадке Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова по адресу: Коломна, Малинское шоссе, дом №36. Более подробная информация о форуме размещена на официальном сайте колледжа.
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