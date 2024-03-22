Врач Хакимова рекомендовала есть фастфуд не чаще раза в месяц

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Терапевт Анна Хакимова заявила, что фастфуд можно есть не чаще, чем раз месяц.
«Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Она пояснила, что в таких блюдах содержится много соли и жира, а напитки содержат пузырьки, и это всё пагубно влияет на пищеварительную систему организма, вызывая вздутие, чувство переполнения и тошноту.
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