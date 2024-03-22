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Врач Хакимова рекомендовала есть фастфуд не чаще раза в месяц

22 марта 2024, 18:04
Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Терапевт Анна Хакимова заявила, что фастфуд можно есть не чаще, чем раз месяц.
«Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она пояснила, что в таких блюдах содержится много соли и жира, а напитки содержат пузырьки, и это всё пагубно влияет на пищеварительную систему организма, вызывая вздутие, чувство переполнения и тошноту.


Ранее сертифицированный американский врач-диетолог Келси Куник заявила, что маленький бургер с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, так как содержит много белка.

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Повышает давление: Врачи назвали воду, которую лучше не пить
Елена Малышева рассказала о воде, повышающей давление
22 марта 2024, 16:43

Фото: istock / fizkes

Некоторая вода может повышать артериальное давление. Об этом предупредила телеведущая-терапевт Елена Малышева и её коллеги в эфире передачи «Жить здорово!».
Суточной нормой потребления воды считается 30 мл жидкости на 1 кг массы человека, однако не любая вода подходит для утоления жажды.

Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал про медицинские исследования с газированной водой. Анализ проводится с участием ста человек. Испытуемых просили не пить воду на протяжении 12 часов, а потом употребить 400 мл газировки и обычной воды. Выяснилось, что газированная вода утоляет жажду лучше. Также важна и температура воды. Малышева отметила, что нужно пить воду температурой 4 градуса.

Условно пищеварительный тракт делится на этажи. На первом находится желудок и крупный газовый пузырь. Газы поднимаются в желудок, попадают в жёлчный пузырь, после чего человек их отрыгивает. В кишечник эти газы не попадают, там находятся только газы, вызванные деятельностью бактерий.

Врачи призвали гипертоников использовать только столовую воду, так как в ней наименьшее содержание соли. В минеральной лечебно-столовой и лечебной водах соли достаточно много, что может повышать артериальное давление. Помимо этого, содержащийся в такой воде натрий задерживается в стенке сосуда и вызывает его отек.

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#терапевт
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Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как не заболеть туберкулёзом
22 марта 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ослабленная иммунная система часто не может сопротивляться заражению туберкулезом. Среди сильно снижающих иммунитет факторов - курение, алкоголь и наркотики, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
«Специалисты давно подчёркивают связь между туберкулёзом и курением. Порядка 90% больных туберкулезом курят. А у уже заболевших курение усугубляет течение болезни. Угнетающее влияние на иммунитет оказывают также алкоголь и наркотики», — подчеркнул Холдин, слова которого привели в пресс-службе министерства.
Специалист перечислил несколько правил, которые помогут избежать болезни. Так, в детстве необходимо сделать прививку БЦЖ. Кроме того, нужно соблюдать правила гигиены, избегать контакта с кашляющими людьми, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим дня и укреплять иммунитет. Чтобы не ослаблять его, важно отказаться от курения и алкоголя.

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В Подмосковья в пять раз снизилась смертность от туберкулёза

Травматолог Григорьев рассказал, почему важно иметь детское кресло в машине

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#иммунинитет
#московская область
#подмосковье
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Травматолог Григорьев рассказал, почему важно иметь детское кресло в машине
22 марта 2024, 13:50

Фото: istockphoto / scyther5

Главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Александр Григорьев рассказали о важности детских кресел в автомобилях. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что часто взрослые люди не пристегиваются сами не считая это обязательным.

«Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП — черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота. Правильное применение средств безопасности позволяет минимизировать детский травматизм. Перед перевозкой ребенка в автотранспорте, обязательно ознакомьтесь с правилами транспортировки детей и четко следуйте им», – объяснил Александр Григорьев.

Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя перевозить детей на руках, так как даже при обычном торможении машины, он может получить травму. По словам специалиста «даже несильный удар головы может обернуться значительным заболеванием в будущем».

«Автокресла имеют боковую защиту головы и шеи, которая позволяет смягчить силу удара, а также защитить от осколков. Плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы на плечах и не касаться шеи. Это необходимо, чтобы ребенок не выскользнул из автокресла. Вместо автокресел нельзя использовать люльку от коляски, предназначенную для прогулок, так как ее нельзя зафиксировать в салоне автомобиля», — отметил травматолог.

​Кроме этого, в поездках на такси обязательно нужно ​уточнять о наличии детского кресла в автомобиле.

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#дтп
#ребёнок
#врач
#травмы
#машины
#подмосковье
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Врачи рассказали о причинах снижения остроты зрения весной
22 марта 2024, 13:46

Фото: istockphoto/ktsimage

Весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний. Медики выделяют также непосредственное снижение зрения в весенний период — гемералопию, или, как говорят в народе, «куриную слепоту».
Специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» рассказали о симптомах гемералопии, причинах её появления и способах лечения заболевания. Болезнь проявляется снижением способности чётко видеть в сумерки и в ночное время. Возникают проблемы с ориентированием в затемнённом помещении. Развивается гемералопия из-за нарушения работы фоторецепторов глаза — так называемых палочек и колбочек.

Это довольно неприятное состояние, особенно для тех, кто управляет автомобилем. По статистике из-за нарушения сумеречного зрения происходит столько же аварий, сколько из-за управления машиной в нетрезвом состоянии.

Причины возникновения заболевания могут быть разными. Оно часто встречается у близоруких людей, тех, кто страдает глаукомой или катарактой. Но если такое состояние возникает внезапно, это почти наверняка связано с дефицитом витамина А, который обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаза.

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

В случае появления признаков гемералопии следует немедленно обратиться к офтальмологу, чтобы исключить появление серьёзных проблем со зрением. А параллельно с этим нужно начать пополнять в организме запас витамина А и его предшественника бета-каротина. Больше всего витамина А содержится в продуктах животного происхождения — печени, рыбе, яйцах. Основными растительными источниками провитамина А являются овощи и фрукты жёлтого, оранжевого и красного цвета — морковь, шиповник, облепиха, сладкий перец, черешня, тыква и кабачки, а также шпинат, горох, зелёный лук и петрушка.

Помимо правильного питания, весной очень важно защищать глаза от воздействия вредных факторов окружающей среды. Кроме пыли и аллергенов, вредное воздействие могут оказать лучи долгожданного солнца. Весеннее солнце очень активно и его лучи могут легко привести к ожогу роговицы, катаракте или макулярной дегенерации. Поэтому, наслаждаясь весенним теплом, не следует забывать надевать солнцезащитные очки.

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#заболевания
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Врач Евсеева назвала основные симптомы болезни Паркинсона
22 марта 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева, как распознать симптомы болезни Паркинсона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что болезнь Паркинсона является хроническим неврологическим заболеванием, при котором нарушаются движения из-за дегенерации нейронов в мозге

«Основными симптомами недуга являются дрожь в покое, замедленность движений, жесткость мышц и потеря равновесия. Также пациенты с данным заболеванием часто испытывают изменения в походке и речи.Если у вас появились указанные признаки, следует обратиться к неврологу», — объяснила Елена Евсеева.

Специалист добавила, что направление можно получить у терапевта и записаться через кол-центр по номеру 122 или чат-бота.

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В Подмосковья в пять раз снизилась смертность от туберкулёза
22 марта 2024, 12:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Смертность от туберкулёза в Московской области за последние восемь лет снизилась в пять раз, значительно уменьшилась и заболеваемость. Об этом сообщил главный фтизиатр Подмосковья, главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. В частности, заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет уменьшилась более, чем в два раза, а смертность снизилась в пять раз», — сказал Смердин.
Он добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря постоянным профилактическим работам, а также доступной пациентам диагносте и лечению.

В настоящее время на территории Подмосковья работает 12 филиалов центрального областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также 28 туберкулёзных кабинетов и диспансерных отделений на базе окружных больниц. Кроме того, имеется шесть станционеров на 900 коек.

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#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией
22 марта 2024, 12:11

Фото: iStock/Photodjo

С наступлением весны многие чувствуют постоянную усталость, испытывают раздражительность и апатию, а также ухудшение настроения. О том, что поможет избавиться от этих неприятных симптомов «сезонной хандры», рассказал медицинский психолог больницы в Черноголовке Николай Бусловский, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Весенняя хандра» — не что иное, как депрессивное состояние. То есть депрессии ещё нет, но имеются предпосылки к болезни. Чтобы поддержать себя и не дать недугу развиться, лучше всего подойдут физические упражнения. Особенно — на свежем воздухе и в светлое время суток. Ходите, бегайте, катайтесь на велосипеде», — посоветовал Бусловский.
Он пояснил, что посильная физическая нагрузка улучшает тонус мышц и настроение, так как способствует выработке эндорфинов — гормонов, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека.

Кроме того, необходимо наладить качественный сон — это улучшает деятельность мозга. Полезно также есть больше овощей и фруктов, так как после зимы организму может не хватать витаминов.

Психолог добавил, что если все эти меры не помогут улучшить состояние в течение недели, следует обратиться к врачу.

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#здоровье
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#минздрав мо
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Хирург Перетечиков рассказал для чего используются компрессионные чулки
22 марта 2024, 11:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Замглавврача Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. по хирургии Александр Перетечиков рассказал, зачем нужны компрессионные чулки или эластичные бинты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что компрессионные чулки это вид медицинского белья, которое предназначено для профилактики варикозного расширения вен, а также способствует восстановлению.

«Малоподвижность после операции приводит к снижению скорости кровотока и повышению вязкости крови. Из-за этого возникает вероятность образования тромба. Дополнительная опасность малоподвижного периода — варикоз. Компрессионные чулки для операций создают физиологически распределенное давление на ноге: в области лодыжки оно максимальное и уменьшается по направлению к бедру. Действие медицинского белья направлено на поддержание нормальной скорости кровотока и снижению риска образования тромба», — поделился Александр Перетечиков.

Также врач добавил, что компрессионные чулки используются до и после родов, так как за несколько недель до рождения ребенка повышается вязкость крови.

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В Люберцах врачи спасли ребенка с редким заболеванием кишечника
22 марта 2024, 10:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Детские люберецкие врачи прооперировали ребенка с редким заболеванием кишечника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
7-летнего мальчика доставили в больницу из-за постоянных запоров, которые начались еще в детстве. В ходе осмотра врачи поставили диагноз — врожденная болезнь Гиршпрунга.

«Мы приняли решение о проведении лапароскопической операции. В ходе вмешательства мы удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность. Послеоперационный период у ребенка протекал гладко. В настоящее время функции кишечника полностью восстановлены, а также налажен регулярный самостоятельный стул», — поделился детский хирург МОЦОМД, доктор медицинских наук, профессор Игорь Поддубный.

Стоит отметить, что в настоящий момент пациент проходит лечение в условиях кабинета катамнеза.

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