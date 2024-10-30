Первые 100 подмосковных лифтов экспортировали в Армению

Фото: пресс-служба СЛЗ
Первую партию кабин Серпуховского лифтостроительного завода в ближайшее время установят в многоквартирных домах Еревана. Это часть масштабной программы замены старого оборудования, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Подмосковный завод изготовил для Армении лифты модели «СЛЗ ЭКО» грузоподъемностью 400 кг. Они созданы специально под программы замены старых лифтов в многоквартирных домах с учётом современных требований к безопасности и комфорту. Треть лифтов уже установили в жилых зданиях. В ближайшее время комплекты лифтового оборудования СЛЗ будут доставлены в Ереван», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Предприятие занимает на лифтовом рынке самые выгодные стартовые позиции и имеет лучшие перспективы не только в России и Армении, но и на всём пространстве Евразийского экономического союза, отметили в министерстве.
Завод в Серпухове располагает уникальной промышленной площадкой, парком высокотехнологичного оборудования, самой высокой в Восточной Европе испытательной башней, а также коллективом профессионалов. Благодаря этому мы можем производить лифты быстрее и дешевле, причём превосходного качества», – рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.
В планах компании – вывод на рынок перспективных разработок пассажирских лифтов широкой ценовой категории. Одно из главных направлений – лифты для фондов капремонта и госпрограмм.
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Лора Луганская