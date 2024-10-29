В Подмосковье создадут новый индустриальный парк «Пущино»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области создадут ещё один индустриальный парк в регионе. Новую площадку запустят в городском округе Серпухов на участке, предоставленном инвестору без торгов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключили правительство Московской области, AVA Group и АО «Большой Серпухов».
Запустить индустриальный парк «Пущино» планируется в 2026 году. На территории будет построено около 100 тыс. кв. м производственных и лабораторных корпусов, создано порядка 1 тыс. рабочих мест.
Проект реализуется в рамках поручения президента по развитию проекта «Большой Серпухов». Цель – обеспечить технологический суверенитет страны за счёт развития в Серпухове, Пущине и Протвине научных центров и высокотехнологичных отраслей промышленности.
Предусмотрено также строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационных и досуговых зон.
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«Подмосковные индустриальные парки – востребованные площадки для инвесторов, реализующих проекты в самых разных сферах. Это и проекты по обеспечению технологического суверенитета страны. Площадь индустриального парка «Пущино» составит 53,8 га. Участок для реализации проекта инвестор получил на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запустить индустриальный парк «Пущино» планируется в 2026 году. На территории будет построено около 100 тыс. кв. м производственных и лабораторных корпусов, создано порядка 1 тыс. рабочих мест.
Проект реализуется в рамках поручения президента по развитию проекта «Большой Серпухов». Цель – обеспечить технологический суверенитет страны за счёт развития в Серпухове, Пущине и Протвине научных центров и высокотехнологичных отраслей промышленности.
Предусмотрено также строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание рекреационных и досуговых зон.
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Лора Луганская