В Подмосковье запустят производство самоходных платформ для перевозки буровых

Фото: пресс-служба Торгового дома «Арсенал-Сервис»
В Подмосковье в льготную аренду передан очередной земельный участок для строительства импортозамещающего производства. Землю в Орехово-Зуевском городском округе в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» получил Торговый дом «Арсенал-Сервис», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Арсенал-Сервис» будет выпускать самоходные платформы для перевозки буровых модулей. Эта продукция позволит заменить на российском рынке нескольких иностранных поставщиков подобной техники. Инвестиции в проект превысят 95 млн рублей. Плановый срок запуска производства – 2026 год. На предприятии намерены создать 36 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. Для строительства компании предоставили свыше 5,8 га земли в аренду по льготной ставке сроком на три года.
Подобрать землю под строительство производственных объектов по программе «Земля за 1 рубль» можно на Инвестиционной карет Московской области.
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