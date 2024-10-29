В подмосковном Минсельхозпроде раскрыли неожиданную пользу творожных сырков

Фото: пресс-служба Минсельхпрода МО
Творожные сырки – не только вкусная, но и полезная сладость, если есть её не более двух – трёх раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхпрода Московской области.
«Калорийность одного сырка весом 50 граммов может варьироваться от 135 до 207 калорий в зависимости от жирности. Частое употребление этого лакомства может привести к лишнему весу», – предупредили в ведомстве.Там добавили, что в супермаркетах и розничных магазинах Подмосковья представлен большой выбор подобных лакомств.
«Это творожные сырки в шоколадной глазури – молочной, тёмной и белой, а также с различными начинками – вареным сгущенным молоком, клубничным джемом и другими видами наполнителей. При выборе сурков важно обращать внимание на их состав. Главная польза в них – творог, насыщенный железом, фосфором и кальцием», – отметили в пресс-службе.Среди региональных предприятий, реализующих этот вид продукции, в Минсельхозпроде региона назвали Дмитровский молочный завод, производящий сырки из отборного молока и натурального творога под брендом «Свитлогорье». Продукция предприятия реализуется в 16 тыс. магазинах по всей России
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Лора Луганская