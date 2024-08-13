Первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев завершён

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Завершился первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранных граждан. Об этом сообщила «Инвестиционная палата».
Отмечается, что в рамках обмена нерезидентам удалось приобрести порядка четверти заблокированных иностранных бумаг российских граждан, которые были предъявлены ими к выкупу.
Также свыше 708 тысяч граждан России смогли части реализовать свои иностранные бумаги. В общей сумме они составили 8,1 миллиарда рублей.
После завершения первого этапа обмена «Инвестиционная палата» рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных активов.
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Также свыше 708 тысяч граждан России смогли части реализовать свои иностранные бумаги. В общей сумме они составили 8,1 миллиарда рублей.
После завершения первого этапа обмена «Инвестиционная палата» рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных активов.
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Анастасия Чинкова