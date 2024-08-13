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Первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев завершён

13 августа 2024, 13:02
Фото: iStock/Egor Maltsev

Фото: iStock/Egor Maltsev

Завершился первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранных граждан. Об этом сообщила «Инвестиционная палата».
Отмечается, что в рамках обмена нерезидентам удалось приобрести порядка четверти заблокированных иностранных бумаг российских граждан, которые были предъявлены ими к выкупу.

Также свыше 708 тысяч граждан России смогли части реализовать свои иностранные бумаги. В общей сумме они составили 8,1 миллиарда рублей.



После завершения первого этапа обмена «Инвестиционная палата» рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных активов.

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#экономика
#санкции
В Богородском округе запустят производство строительных металлоконструкций
13 августа 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственно-складской комплекс, на котором будут выпускать строительные металлоконструкции, появится на территории индустриального парка «М7-М12» в Богородском городком округе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта является компания «Святогор», она уже получила разрешение на строительство. Общий объём инвестиций составят 183 миллиона рублей, на производстве будет создано 50 рабочих мест для жителей округа», — отметила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Производственно-складкой комплекс будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров.

В министерстве отметили, что индустриальный парк Богородского округа «М7-М12» расположен на трассе М-7 «Волга» в двух километрах от ЦКАД и 47 километрах от МКАД.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Банк России аннулировал лицензию на банковские операции «Американ экспресс банк»
13 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Американ экспресс банк» с 13 августа текущего года. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
Отмечается, что такое решение принято в связи с направленным в Банк России решением единственного участника организации о её добровольной ликвидации.

Напомним, что учредителем российского отделения банка является американская компания American Express, которая свернула свой бизнес на территории России в 2022 году из-за санкций Запада. После этого президент страны Владимир Путин позволил банку провести добровольную ликвидацию.

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#банк россии
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#экономика
#владимир путин
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Цена нефти марки Brent впервые с июля превысила 82 доллара за баррель
13 августа 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Накануне, 12 августа, цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до максимума с 26 июля. На 21:25 по московскому времени его стоимость составила $82,06 за баррель.
После этого рост цены несколько замедлился, баррель нефти торговали за $81,92, передаёт РБК. Затем цена снова стала расти, а после 22:00 она составила $82,07. Стоимость фьючерсов нефти Brent в другие месяцы также увеличилась в среднем на 2%.

Баррель Brent вырос в цене на фоне стабилизировавшейся ситуации на мировых рынках после падения на прошлой неделе. Кроме того, высокую стоимость нефти поддерживает сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, эскалация конфликта в регионе может повлиять на нефтяные поставки, что в свою очередь не может не отразиться на котировках нефти.

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#поставки
#нефть
#биржа
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Названы основные альтернативы потребкредитам
Финансист Юденков назвал рассрочку и кредитные карты альтернативой потребзаймам
12 августа 2024, 20:38

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков высказал мнение о том, что основными альтернативами потребительским займам могут стать рассрочка и кредитные карты.
«При рассрочке покупатель приходит в магазин, приобретает, к примеру, смартфон, подписывает опосредованный кредитный договор с банком на месте и забирает свой товар. Потом каждый месяц переводит определенную сумму. Второй способ — кредитные карты. В некоторых банках кредитки позволяют снять наличные и без процентов вернуть деньги в течение определенного срока. Думаю, их востребованность тоже возрастет», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее сообщалось, что в июне 2024 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного уровня в 109,2 тысячи рублей, что на 14,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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#кредит
#россияне
#деньги
#финансы
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В подмосковном Мининвесте назвали число работающих в регионе организаций ОПК
12 августа 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье работают более 120 организаций оборонно-промышленного комплекса, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время посещения площадки форума «Армия» в подмосковном парке «Патриот».
«Последние 10 лет Московская область является неизменным местом проведения главного мероприятия в оборонной промышленности страны – форума «Армия». В Подмосковье сосредоточены важнейшие центры оборонной промышленности России. Всего в регионе работает 122 организации ОПК, на которых занято свыше 130 тыс. специалистов. Сегодня эти предприятия активно участвуют в выполнении гособоронзаказа, объёмы которого значительно увеличились после начала СВО», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что выросли и объёмы выпуска продукции подмосковных предприятий ОПК. За прошлый год объём отгрузки этого сектора вырос почти в два раза.

Образцы своей продукции на форуме представили более 50 подмосковных предприятий. Это экипировка для военнослужащих, бронезащита для солдат и техники, оптические приборы, приборы слежения, комплектующие для военной техники, образцы высокоточного авиационного и морского оружия. Участниками форума «Армия» в этом году стали более 1,5 тыс. российских и зарубежных предприятий и организаций. Участие подтвердили военные делегации более 100 государств.
«Важно, чтобы образцы продукции, которые мы видим на форуме, как можно быстрее запускались в серийное производство и поступали на вооружение, в том числе и в зону СВО. Это позволит максимально быстро решить все поставленные задачи спецоперации», – заявил майор Кирилл Лосунчуков – участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев», проходящий стажировку в подмосковном Мининвесте.
Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении программы её участники смогут работать в органах муниципальной и государственной власти, в госкорпорациях. Наставником Лосунчукова является губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#армия
#парк патриот
#подмосковье
#московская область
#промышленность
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Подмосковье заняло первое место в ЦФО по производству кваса
12 августа 2024, 16:25

Фото: iStock/Yingko

Свыше 23 360 тысяч литров кваса произвели в Московской области за шесть месяцев текущего года, по этому показателю Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Подмосковные производители выпустили за шесть месяцев текущего года 23 360 тысяч литров кваса. Это составляет свыше 14,5% от общего объёма кваса, произведённого в ЦФО и 4,3% от всего кваса, сделанного в России. Такие результаты вывели Московскую область на первое место в ЦФО и третье место в стране», — говорится в сообщении.
Ведущими производителями кваса в Московской области являются предприятия «Московская пивоваренная компания», завод напитков «РОСЪ», НПО «Славичъ» и ООО «Фонтан».

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#производители
#производство
#напитки
#цфо
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по бизнес-миссиям
12 августа 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Бесплатный вебинар на тему «Поиск иностранных заказчиков промышленной продукции через бизнес-миссии» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Бизнес-миссия — это поездка предпринимателей в другую страну для того, чтобы наладить деловые связи, найти партнёров и заняться продвижением услуг и товаров на зарубежном рынке. Участников вебинара научат, как подготовиться к бизнес-миссии и сделать это мероприятие максимально результативным», — говорится в сообщении.
Спикером вебинара будет федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ, руководительница Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей в Краснодарском крае Екатерина Балашова.

Вебинар начнётся в три часа дня и продлится полтора часа. Для участия необходимо зарегистрироваться до 15 августа по ссылке.

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#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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В Сербии предрекли Европе нехватку газа без поставок из России
Вице-премьер Сербии Вулин: Европе будет недостаточно газа без поставок из РФ
12 августа 2024, 04:31

Фото: istockphoto/MikeMareen

Без российского газа европейские страны будут испытывать дефицит газа. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.
По его словам, обсуждение диверсификации Европы возможно только при условии отсутствия поставок газа из России и других стран.

«Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников», – отметил политик.

Ранее аналитик Rystad Energy Кристоф Халсер заявил, что ситуация в Курской области может сорвать переговоры между Азербайджаном, Украиной и ЕС о продолжении поставок трубопроводного газа из России в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа».

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#европа
#сербия
#россия
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Банки Китая перестали принимать платежи из России
12 августа 2024, 03:27

Фото: iStock/Fotonen

Региональные банки Китая перестали принимать платежи из России. Об этом газете «Известия» рассказал представитель одной из российских компаний.
С мая 2024 года небольшие китайские банки активно использовались российскими компаниями из уверенности, что они менее восприимчивы к западным санкциям. Генеральный директор поставляющей технику из Китая компании Atvira Екатерина Кизикевич рассказала, что 20 июля получила письмо от китайского банка о приостановке сделки.

«Даже небольшие региональные банки КНР стали все чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом», – подчеркнул генеральный иректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Российский коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что сегодня более 98% китайских банков отказываются проводить прямые транзакции из России.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» испытывает трудности с поставками запчастей из Китая. Проблемы связаны с задержкой сроков оплаты по взаиморасчетам с партнерами.

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#россия
#китай
#банки
#санкции
#платёж
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