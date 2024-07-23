Евросоюз предложил два варианта заморозки российских активов из-за опасений США

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Евросоюз предложил своим государствам-членам два варианта заморозки российских активов на более длительный период времени. Об этом пишет Bloomberg.
Предложение поступило для того, чтобы развеять опасения США насчёт юридических и финансовых возможностей выдавать Киеву кредиты на 50 миллиардов евро, которые будут погашаться за счёт получаемой от них прибыли.
Согласно первому варианту, будет осуществлена бессрочная заморозка активов Центробанка, которая будет регулярно пересматриваться. По второму варианту санкции будут продляться раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не раз в полгода, как это происходит в настоящее время.
Напомним, что ЕС, США и страны G7 (Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Япония и сами США) несколько месяцев разрабатывают план предоставления Украине кредитов, которые планируется покрыть за счёт прибыли от российских замороженных активов.
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Согласно первому варианту, будет осуществлена бессрочная заморозка активов Центробанка, которая будет регулярно пересматриваться. По второму варианту санкции будут продляться раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не раз в полгода, как это происходит в настоящее время.
Напомним, что ЕС, США и страны G7 (Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Япония и сами США) несколько месяцев разрабатывают план предоставления Украине кредитов, которые планируется покрыть за счёт прибыли от российских замороженных активов.
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Анастасия Чинкова