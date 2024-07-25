Страны G7 пока не приняли решение по замороженным российским активам

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Страны G7 (США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада) ещё не приняли окончательное решение об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщил глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки, слова которого приводит агентство Киодо.
Министр принял участие во встрече глав минфинов стран «Большой семёрки», которая прошла в Бразилии. По итогам встречи не было принято решения о российских активах, поэтому дискуссия продолжается.
В этом месяце страны G7 в совместном заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили планы по предоставлению Украине кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов. Кредиты планируется выдать до конца года.
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Анастасия Чинкова