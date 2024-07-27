Reuters: США требуют от Европы гарантий долгой заморозки активов России

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Соединенные штаты требуют от Европы гарантий, что активы России еще долгое время будут оставаться замороженными. Об этом со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен пишет Reuters.
«США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — указано в материале.Ранее сообщалось, что страны G7, в составе которых США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада, ещё не приняли окончательное решение об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщил глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки, слова которого приводит агентство Киодо. Министр обсуждал эту проблему на встрече глав минфинов стран «Большой семёрки», которая прошла в Бразилии. По итогам встречи не было принято решения о российских активах, поэтому дискуссия продолжается.
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