Первому вице-премьеру РФ Белоусову продемонстрировали экономические достижения Подмосковья

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов ознакомился с промышленными и инвестиционными достижениями Московской области, представленными на стенде региона на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня предпринимательства, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«К Дню предпринимательства на стенде региона было подготовлено несколько презентаций, в том числе интерактивная карта подмосковных особых экономических зон и виртуальный 3D-тур по ОЭЗ «Дубна». Кроме того, был представлен проект «100% Подмосковье», который позволяет узнать о наших компаниях и их продукции», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.О программе «100% Подмосковье» высокому гостю рассказала голографический консультант Прасковья. Программа направлена на поддержку областных производителей, включая проведение различных тематических мероприятий, на которых компании могут представить свою продукцию покупателям и потенциальным партнёрам.
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