Первому вице-премьеру РФ Белоусову продемонстрировали экономические достижения Подмосковья

С 1 марта в России будет введен запрет на полгода на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Об этом рассказал РБК источник. По его данным, премьер-министр Михаил Мишустин одобрил данные меры. Еще один источник, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.