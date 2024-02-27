Центр содействия строительству Подмосковья помогает начинающим предпринимателям

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области
Центр содействия строительству Московской области помогает построить бизнес. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Начальник Управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки территорий Главгосстройнадзора Ольга Яшкова провела прямую линию, в рамках которой рассказала жителям о работе Центра Содействия строительству Московской области (ЦСС).
Стоит отметить, что услуги ЦСС предоставляются на безвозмездной основе, а стать участником программы можно после регистрации на официальной сайте центра.
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«В 2017 году создан первый в России проектный офис сопровождения проектов строительства коммерческой недвижимости в Московской области, что сразу же сказывается на потенциале развития инвестиционной привлекательности региона, возрастающих возможностях для инвесторов и создании рабочих мест.Уже сейчас можно сказать, что благодаря ЦСС снижаются административные барьеры, сокращаются сроки реализации проектов с 3 лет до 9 месяцев, срок подключение объекта к инженерным сетям сокращен в 3 раза, создан единый региональный оператор, все услуги предоставляются в электронном виде в режиме онлайн», - поделилась Ольга Яшкова.
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Мира Полтева