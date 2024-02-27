Участниками строительной выставке в Узбекистане стали пять подмосковных компаний

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Пять компаний из Московской области, производящих различные стройматериалы и оборудование, представили свою продукцию на международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Ташкенте, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Подмосковные компании представлены на стенде, который объединил сразу три региона России: Московскую область, Волгоград и Новосибирск. Всего здесь можно познакомиться с деятельностью и продукцией 15 фирм, в том числе с подмосковными ООО «Промышленник-М», ООО «Алюмет», ЗАО «Флоутэк», ООО «Теплосила» и ООО «Профиль», — отмечается в сообщении.Строительная и интерьерная выставка UzBuild — мероприятие, получившее одобрение Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Здесь представлены самые значимые достижения строительной индустрии, включая передовые материалы, оборудование и технологии.
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