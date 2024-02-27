В Подмосковье пройдет открытый диалог бизнеса и власти

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Открытый диалог бизнеса и власти в рамках трансформации Центра Содействия Строительству Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Мероприятие пройдет 28 февраля в 14:00. В рамках встречи инвесторов и застройщиков коммерческой недвижимости Подмосковья смогут обсудить вопросы с министром по государственному надзору в строительстве Артуром Гарибяном и руководством Центра Содействия Строительству.
Стоит отметить, что зарегистрироваться на встречу можно на официальном сайте ведомства.
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«На встрече будут обсуждаться вопросы «О трансформационных изменениях в подходах ЦСС к сопровождению проектов строительства объектов нежилого назначения», «Об оценке градостроительных рисков при подборе земельного участка для строительства», «Об особенностях технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «О возможности застройки в зонах водных объектов (зонах санитарной охраны, водоохранных зонах», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева