Песков: Конфискация активов РФ может повлиять на судьбу крупных стран ЕС

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В Кремле прокомментировали информацию о планах Саудовской Аравии по продаже долговых бумаг европейским странам.
В Кремле стало известно, что Саудовская Аравия намеревается продать европейские долговые обязательства. Как заявил 16 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, эта информация была изучена.
По мнению Дмитрия Пескова, подобные действия заставят многие другие страны, которые также располагают значительными средствами за рубежом, задуматься о судьбе своих активов.
Ранее агентство Bloomberg 9 июля сообщило, что страны G7 собираются конфисковать $300 млрд российских активов. В ответ Саудовская Аравия грозится избавиться от бумаг ЕС.
Доцент Максим Чирков заявил, что Саудовская Аравия может продать эти бумаги в ответ на конфискацию российских резервов. Это приведёт к резкому снижению курса евро.
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«Мы видели эту информацию. Мы уже давно говорили, что любые попытки незаконно конфисковать активы Российской Федерации и экспроприировать их нанесут огромный ущерб международной финансовой системе», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.
По мнению Дмитрия Пескова, подобные действия заставят многие другие страны, которые также располагают значительными средствами за рубежом, задуматься о судьбе своих активов.
Ранее агентство Bloomberg 9 июля сообщило, что страны G7 собираются конфисковать $300 млрд российских активов. В ответ Саудовская Аравия грозится избавиться от бумаг ЕС.
Доцент Максим Чирков заявил, что Саудовская Аравия может продать эти бумаги в ответ на конфискацию российских резервов. Это приведёт к резкому снижению курса евро.
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Мира Полтева