Платежи через «ВТБ Шанхай» не доходят до китайских поставщиков

Фото: istockphoto / Stanislav Ostranitsa
Как рассказал «Ведомостям» источник в одном из российских банков, платежи через «ВТБ Шанхай», который является лидером в сфере платежей в Китае, перестали доходить до контрагентов в этой стране.
Импортёры сообщают о проблеме, связанной с платежами, отправляемыми в Китай через шанхайский филиал ВТБ. С 20 июня деньги поступают в банк, но до поставщиков не доходят.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял о планах увеличить штат сотрудников в филиале в Шанхае в 2,5 раза. В марте ВТБ сообщили о задержках в обработке платежей из-за большого количества заявок на открытие новых счетов.
Стоит отметить, что ВТБ — единственный российский банк с финансовой лицензией, который может проводить операции в Китае. «Сбербанк» и «Альфа-банк» также планируют открыть филиалы в Китае, но пока не осуществили эти планы.
Читайте также:
Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России
Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов
Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась
«Как рассказали сотрудники ВТБ, проблемы связаны с процессом обновления платёжного софта. Обновление обещают завершить до 15-17 июля. Однако сотрудник другого банка утверждает, что платежи так и не возобновятся. Партнёр фирмы ProLegals, Светлана Громадская, сообщила о приостановке «ВТБ Шанхай» зачисления платежей в юанях из-за отсутствия этих валют.Представитель группы ВТБ отказался комментировать ситуацию», — сообщили в материале Ведомости.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял о планах увеличить штат сотрудников в филиале в Шанхае в 2,5 раза. В марте ВТБ сообщили о задержках в обработке платежей из-за большого количества заявок на открытие новых счетов.
Стоит отметить, что ВТБ — единственный российский банк с финансовой лицензией, который может проводить операции в Китае. «Сбербанк» и «Альфа-банк» также планируют открыть филиалы в Китае, но пока не осуществили эти планы.
Читайте также:
Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России
Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов
Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась
Мира Полтева