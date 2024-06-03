Песков: Москва и Пекин заинтересованы в продолжении энергетического диалога

Фото: сайт Кремля
Россия и Китай заинтересованы в продолжении и углублении диалога по энергетике. Коммерческий аспект переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина является непубличным.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что тема поставок энергоресурсов обсуждалась во время встречи лидеров двух стран. В подписанной ими двусторонней декларации закреплено намерение продолжать сотрудничество в этой области, добавил представитель Кремля.
Что касается договорённостей по газу, то Песков выразил уверенность в том, что они будут достигнуты. Он назвал совершенно нормальной ситуацию, когда каждая сторона отстаивает свои интересы. Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, так как на это есть политическая воля руководства двух стран, заключил пресс-секретарь российского президента.
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Александр Бойцов