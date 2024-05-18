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Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

Песков: подготовка визита Путина в КНДР ведётся своим ходом
18 мая 2024, 22:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Рабочий визит президента России Владимира Путина в КНДР готовится. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что подготовка визита идёт своим ходов.

Ранее в этот день Путин провёл совещание, в ходе которого заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР. Доклад был посвящён работе по развитию взаимодействия и сотрудничества двух государств.



Журналисты спросили Пескова, считается ли этот доклад началом подготовки визита Путина в Северную Корею. Представитель Кремля ответил, что то, о чём говорилось в докладе, «это совсем другое».

При этом взаимодействие России и КНДР по природоохранным мероприятиям действительно ведётся, подчеркнул Песков.

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#поездки
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии
Попов: в Сирии боевики готовят удары по сирийским и российским позициям
18 мая 2024, 22:32

Фото: iStock/mrjo2405

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют нанести удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Юрий Попов.
Он отметил, что в Центр поступила информация о том, что боевики в районах населённых пунктов Кансафра и Эль-Бара готовятся к нанесению ударов с применением беспилотников в ударном оснащении по пунктам дислокации войск России и Сирии.

Попов подчеркнул, что командование группировки ВС РФ и руководство ВС Сирии приняли необходимые меры по недопущению провокаций.

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#информация
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Китай выявил множественные случаи шпионажа в космическом секторе
18 мая 2024, 21:40

Фото: iStock/Sky_Blue

Главное управление разведки (ГУР) Китая сообщило, что выявило множество случаев шпионажа в космической сфере за последние годы. Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на Министерство государственной безопасности КНР.
Отмечается, что удалось раскрыть многочисленные инциденты, связанные со шпионажем в аэрокосмической сфере, совершённые спецслужбами нескольких государств. Стране удалось не допустить утечки информации.

В ведомстве подчеркнули, что ряд стран воспринимают Китай как главного конкурента в космической сфере, поэтому всеми способами пытаются сдержать и подавить страну.

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#космос
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Путин поручил за лето восстановить пострадавший от паводков жилой фонд
18 мая 2024, 21:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил до конца лета полностью восстановить жилой фонд в пострадавших от паводков регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым.
Путин подчеркнул, что лето пройдёт быстро, но за это время нужно приложить максимальные усилия для восстановления повреждённого жилого фонда.

Также глава государства призвал в срочном порядке оценить ущерб жилой застройке и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава МЧС России Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзулин посещали Тюменскую область, где проконтролировали работы по сдерживанию паводка. Куренкова проинформировали о действиях по ликвидации последствий паводков, а также предоставили данные о помощи пострадавшим жителям.

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США сообщили, что повреждённый хуситами нефтяной танкер недавно останавливался в России
ВС США: повреждённый в Красном море нефтяной танкер останаливался в России
18 мая 2024, 19:55

Фото: iStock/Dikuch

Обстрелянный хуситами в Красном море нефтяной танкер с флагом Панамы в последний раз совершал остановку в России. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Ранее в этот день агентство Reuters сообщало, что в районе йеменского порта Моха хуситы произвели ракетный удар по нефтяному танкеру, следовавшему под флагом Панамы. От попадания снаряда на судне вспыхнул пожар.

По данным CENTCOM, в районе 13:00 по местному времени (совпадает с московским) хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету, которой поразили следовавший в Красном море греческий нефтяной танкер с флагом Панамы. Последний раз это судно останавливалось в России, корабль направлялся в Китай.

В результате ракетного удара произошло подтопление, которое, в свою очередь, привело к потере хода и управления. Но команде удалось оперативно исправить ситуацию и восстановить движение. О пострадавших не сообщалось.

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#сша
#корабль
#хуситы
#йемен
#нефть
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Путин поздравил Токаева с прошедшим днём рождения и рассказал о визите в КНР
18 мая 2024, 19:30

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днём рождения, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Телефонные переговоры лидеров двух государств состоялись 18 мая.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с исполнившимся 17 мая днем рождения», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что Путин также отправил Токаеву поздравительную телеграмму.

Глава РФ рассказал президенту Казахстана о своей поездки в Китай, которая состоялась 16-17 мая.

Главы государств обсудили и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты. Они подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства, заключили в пресс-службе.

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#владимир путин
#казахстан
#россия
#касым-жомарт токаев
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Помощники Трампа готовят крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
WSJ: помощники Трампа готовят депортацию 20 миллионов мигрантов из США
18 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/Naeblys

Советники и сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа готовят подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что так они намерены превратить антимиграционную риторику Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток мигрантов через южную границу США, свернуть ныне действующую иммиграционную программу и создать основу для крупнейшей массовой депортации в истории США.

Издание пишет, что для достижения данных целей сторонники Трампа планируют ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие страны как можно больше принимать своих депортированных из США граждан.

Ранее Трамп заявил, что сожалеет об отсутствии в США мигрантов из «хороших» государств, к которым он отнёс Данию, Швейцарию и Норвегию.

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#дональд трамп
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#депортация
#сша
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Стало известно об ультиматуме Путина Лондону
Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании
18 мая 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Британии о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Об этом информирует Sohu.
Отмечается, что российский лидер четко обозначил, чем обернутся британские провокации. Согласно информации издания, Путин заставил Британию снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил.

Примечательно, что примерно в это же время на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

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#сша
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#ракета
#великобритания
#лидер
#минобороны
#путин
#украина
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В США назвали более важную угрозу для страны, чем Россия
Адмирал Ставридис: раскол общества стал большей угрозой США, чем Россия
18 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/rarrarorro

Разногласия внутри американского общества являются наибольшей угрозой для США. Об этом в беседе с Bloomberg заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Он заявил, что больше всего в данный момент его волнует раскол внутри американского общества.

Ставридис напомнил, что в Соединённых Штатах наблюдаются внутренние разногласия, связанные с политикой национальной безопасности, начиная от оказания помощи Украине и заканчивая поддержкой Израиля.

Кроме того, военный подчеркнул, что более важной угрозой для США, чем Россия, являются Китай и Иран.

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#сша
#россия
#китай
#иран
#безопасность
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Лавров раскрыл, сможет ли Европа вновь стать партнёром России
Лавров: Европа не станет партнёром РФ ещё как минимум одного поколение
18 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Европа не будет партнёром России ещё как минимум одно поколение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политик в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике процитировал одного российского политолога, который писал о том, что «Европа как партнёр для нас неактуальна как минимум на одно поколение».

Лавров отметил, что не может не согласиться с этим мнением, поскольку сталкивается с его подтверждением на практике почти ежедневно.

Ранее российский министр подчеркнул, что противостояние России и Запада в настоящий момент находится в самом разгаре.

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#россия
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#сотрудничество
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