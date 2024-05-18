Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

Фото: сайт Кремля
Рабочий визит президента России Владимира Путина в КНДР готовится. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что подготовка визита идёт своим ходов.
Ранее в этот день Путин провёл совещание, в ходе которого заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР. Доклад был посвящён работе по развитию взаимодействия и сотрудничества двух государств.
Журналисты спросили Пескова, считается ли этот доклад началом подготовки визита Путина в Северную Корею. Представитель Кремля ответил, что то, о чём говорилось в докладе, «это совсем другое».
При этом взаимодействие России и КНДР по природоохранным мероприятиям действительно ведётся, подчеркнул Песков.
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Ранее в этот день Путин провёл совещание, в ходе которого заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР. Доклад был посвящён работе по развитию взаимодействия и сотрудничества двух государств.
Журналисты спросили Пескова, считается ли этот доклад началом подготовки визита Путина в Северную Корею. Представитель Кремля ответил, что то, о чём говорилось в докладе, «это совсем другое».
При этом взаимодействие России и КНДР по природоохранным мероприятиям действительно ведётся, подчеркнул Песков.
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Анастасия Чинкова