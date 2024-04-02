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В Киргизии перестанут работать карты «Мир» из-за санкций

С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты МИР из-за санкций США
02 апреля 2024, 17:36
Фото: istockphoto/HStocks

Фото: istockphoto/HStocks

Российские карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Об этом сообщил оператор платежной системы «Элкарт».
Такая мера обусловлена американскими санкциями, веденными против АО «Национальная Система Платежных Карт».С пятого апреля держатели карт «Мир» не смогут осуществлять переводы, снимать наличные в банкоматах и совершать интернет-покупки.

Карты платежной системы «Элкарт» продолжат работать в стране.


Прежде сообщалось, что Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России.

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#интернет
#банк
#карты
#мир
#киргизия
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Подмосковье вышло в лидеры по обеспечению жителей чистой водой
02 апреля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Московская область оказалась среди регионов, где с 2019 года выполнен самый большой объём работ по программе «Чистая вода». Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
«Обеспечивать россиян качественной питьевой водой помогает федеральный проект «Чистая вода». Благодаря ему в пяти регионах-лидерах ввели более 300 объектов водоснабжения. Наибольший объем работ с 2019 года выполнили в Брянской, Московской, Тамбовской, Саратовской областях и Кабардино-Балкарской Республике», – написал вице-премьер в своём телеграм-канале.
Подмосковные коммунальщики с 2014 года завершили строительство более 560 объектов водоснабжения по программе «Чистая вода». Это улучшило качество воды для более чем 2,5 млн жителей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

По данным ведомства, с начала 2023 года завершено строительство 29 объектов питьевого водоснабжения в 19 городских округах. Чистая вода пришла в дома ещё более 128 тыс. жителей.
«В планах на этот год – построить и реконструировать еще 49 объектов питьевого водоснабжения. Тем самым мы дополнительно обеспечим качественной водой более 301 тыс. человек, а показатель обеспеченности жителей Подмосковья чистой питьевой водой увеличится до 94,5%», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

По данным Роспотребнадзора, обеспеченность чистой водой в Подмосковье выросла до рекордных значений – с 83,2% до 94,1%. По этому показателю Московская область занимает четвёртое место среди 18 регионов Центрального федерального округа.

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#чистая вода
#антон велиховский
#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
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Школу в коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре достроят к 1 сентября
02 апреля 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 520 учеников, возводят на территории коттеджного посёлка «Кембридж» в городском округе Истра, ввести объект в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Ход работ и качество материалов проверили строительные инспекторы совместно со специалистами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «Мособлстройцнил». В частности, они проверили сварочные работы и качество монтажа металлоконструкций», — отмечается в сообщении.
Общая площадь учебного заведения составит свыше 7,5 тыс. квадратных метров, здесь будут учится школьники с 1 по 11 классы. В здании предусмотрены классы, лаборатории, библиотека, спортивный зал, а также актовый зал с гримёрками и костюмерными комнатами.

На пришкольной территории оборудуют стадион с футбольным полем, площадки для волейбола и баскетбола, а также обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение.

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#строительство
#истра
#школа
#главгосстройнадзор мо
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Депутат Говырин заявил об ответственности за продажу подделок на маркетплейсах
02 апреля 2024, 18:00

Фото: iStock/Abdullah Durmaz

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что предпринимателям, торгующим на маркетплейсах подделками. Может грозить тюрьма.
«В эпоху интернет-торговли может показаться соблазнительным наладить прибыльный бизнес на продаже реплик известных брендов. Но это чревато серьёзными последствиями. Контрафактная продукция — нарушение прав интеллектуальной собственности, которое может привести к крупным штрафам и даже уголовной ответственности», — пояснил в беседе с «Известиями» Говырин.

Он добавил, что продажа подделок брендов является незаконным использованием чужих товарных знаков.

Ранее ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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#бизнес
#интернет
#продажа
#нарушение
#рф
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Арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов
02 апреля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление блогера Елены Блиновской, в котором она оспаривала привлечение к ответственности за налоговые нарушения, пишет ТАСС.
За «Марафоны желаний», ФНС начислила Блиновской 227 млн рублей налогов. Правозащитники блогера настаивали на том, что налоговый орган завысил сумму доходов, однако оспаривание привлечения к ответственности, суд оставил без удовлетворения.

Помимо суммы налогов, адвокаты «королевы марафонов» настаивали на уменьшении штрафов и пени.

По информации телеграм-канала Shot, ФНС установила, что выручка Блиновской превысили 6 миллиардов рублей.

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#суд
#долги
#фнс
#сизо
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Петербуржцы подают заявления в первый класс преимущественно онлайн
02 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/fundamental rights

В пресс-службе центров госуслуг «Мои документы» в Санкт-Петербурге сообщили о том, что подача заявлений родителей на поступление ребёнка в первый класс в городе преимущественно осуществляется в электронном виде.
«Запись в первые классы школ в Петербурге прошла преимущественно электронно. Из 1 382 обращений 997 было принято за первые часы работы. Абсолютно спокойный, комфортный режим. Петербуржцы выбирают электронный формат, потому что развитие информационных систем города позволяет это делать», – приводит «Петербургский дневник» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что запись детей в школу в Петербурге стартовала 1 апреля.

А пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщала, что за сутки регпортал принял почти 20 тыс. заявлений на запись в первый класс. При этом, запись детей в первый класс в Московской области стартовала также 1 апреля.

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#приём
#запись
#школа
#онлайн
#образование
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Times: Спецслужбы Украины разжигают антимигрантские настроения в РФ после теракта
02 апреля 2024, 17:30

Фото: iStock/Liukov

Украинские спецслужбы проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности (СНБО) Украины Андрей Коваленко в интервью The Times.
Коваленко рассказал, что ведомство, в котором он работает, всячески способствует действиям, направленным на расшатывание российского общества. В задачи сотрудников входила обязанность заходить в различные городские чаты и сеять там негатив в сторону приезжих в Россию на заработки жителей Таджикистана и прочих стран.

«Конечно, нам очень выгодно поддерживать там [в России] любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — признался украинский чиновник.
Ранее сообщалось, что МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холл». При этом, террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.

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#теракт
#терроризм
#крокус сити холл
#мигранты
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Стало известно, когда в Подмосковье включат фонтаны
02 апреля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

На территории Московской области находится более 200 фонтанов, их планируется включить в последнюю субботу текущего месяца — 27 апреля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«В 2024 году на территории Подмосковья будет работать 241 фонтан. Запуск всех фонтанов запланирован на полдень 27 апреля», — говорится в сообщении.
Перед запуском все фонтаны пройдут тщательную проверку. Специалисты удостоверятся в исправности инженерных систем и отрегулируют высоту струй. Кроме того, территорию рядом с фонтанами благоустроят.

Все фонтаны будут обеспечены запасом технических комплектующих.

Ранее сообщалось, что в Московской области перед летним сезоном проверили 194 парка, в них было обнаружено более 11,5 тыс. дефектов — текущих и ресурсных. Все дефекты планируется устранить до 26 апреля.

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Названа дата проведения в Подмосковье общеобластного субботника
#фонтан
#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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«Полно навальнистов и гей-лоббистов»: Хинштейн рассказал о чиновниках Самары
Хинштейн сообщил об увольнении самарского экоактивиста после ЛГБТ*- скандала
02 апреля 2024, 17:00

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сотрудник Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Денис Леонтович был уволен после скандала вокруг засилья гей-пропагандистов и «западников». Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Он также сообщил, что советник директора 132-й школы Дмитрий Гудов — удалил из «ВК» свой паблик «Свободный мир» с гейскими фото на фоне англо-американских флагов.

При этом позиция директора школы остается прежней. Она не видит ничего вопиющего в том, что сотрудник школы позировал на фоне английского флага и администрировал «гейский» канал.

Хинштейн отметил, что чем больше он погружается в «подноготную самарской власти», тем больше он сталкивается с «навальнистами» и «гей-лоббистами».

Напомним, речь идет об обнародовании фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Дениса Леонтовича. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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*запрещённая в России экстремистская организация
#школы
#фото
#мир
#лгбт
#самарская область
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Основатель «Лукойла» Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
02 апреля 2024, 16:50

Фото: iStock/Berkut_34

Основатель и экс-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes. За год состояние бизнесмена увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.
Сейчас состояние нефтяного магната оценивается в 28,6 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге миллиардеров Алекперов занимает 59 место.

Второй год подряд возглавляет общемировой рейтинг миллиардеров Forbes президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 233 миллиарда долларов.

Количество миллиардеров в России по данным Forbes достигло 125 человек, они владеют в общей сложности 577 миллиардами долларов.

Ранее сообщалось, что в середине марта умер вице-президент «Лукойла» Виталий Владимирович Робертус.

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#лукойл
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#рейтинг
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