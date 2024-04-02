В Киргизии перестанут работать карты «Мир» из-за санкций

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Российские карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Об этом сообщил оператор платежной системы «Элкарт».
Такая мера обусловлена американскими санкциями, веденными против АО «Национальная Система Платежных Карт».С пятого апреля держатели карт «Мир» не смогут осуществлять переводы, снимать наличные в банкоматах и совершать интернет-покупки.
Карты платежной системы «Элкарт» продолжат работать в стране.
Прежде сообщалось, что Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России.
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Карты платежной системы «Элкарт» продолжат работать в стране.
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Анастасия Хохлова