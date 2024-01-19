Песков прокомментировал беспорядки в Башкирии

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что в Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть лишь отдельные проявления.
«Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления», - отметил Песков.
При этом он добавил, что эти отдельные проявления находятся в компетентности местных властей и правоохранительных органов.
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