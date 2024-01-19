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Песков заявил, что в рядах ВСУ числится много иностранных наёмников

Песков: участие наёмников на стороне ВСУ постоянно подтверждается
19 января 2024, 14:08
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Присутствие иностранных наёмников в украинской армии постоянно подтверждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков, большую часть из которых составляют французы. В результате этот пункт был полностью уничтожен, ликвидированы более 60 военных.

Песков подчеркнул, что диалог с Францией проходит через российских дипломатов. При этом никакого предложения о проведении беседы на высшем уровне не поступало.


Также пресс-секретарь Путина сообщил, что этот инцидент вновь подтвердил участие иностранных наёмников в боевых действиях на стороне украинской армии.

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Аналитик Пулен заявил о желании Парижа замолчать историю с наёмниками в Харькове
19 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/e-crow

Сооснователь Le Monde Moderne, аналитик Алексис Пулен высказал мнение о том, что Франция планирует замолчать историю с ударом по иностранным боевикам в Харькове, среди которых были французские наёмники.
«Франция занимает однозначно оборонительную позицию. Она также пытается замолчать эту информацию», — прокомментировал в беседе с RT Пулен.

Прокомментировал такую ситуацию и политолог Сергей Маркелов, заявив, что под кдар попали не просто французские наёмники, а действующая армия Франции.

«Согласно юридическим основаниям, во всех странах Запада есть разделение понятия «действующих вооружённых сил государства» и «частных военных компаний», куда легко можно помещать кого хочешь. <…> Очевидно, что мы в Харькове уничтожили действующие вооружённые силы Франции, людей, которые являются представителями именно регулярной французской армии», — отметил в беседе с «Царьградом» Маркелов.

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FT: Украина вынуждена менять тактику, чтобы выжить в текущем году
19 января 2024, 13:49

Фото: istockphoto/JARAMA

После неудачного летнего контрнаступления Украина переходит к фазе «активной обороны». Западные союзники не ждут от ВСУ наступательных действий как минимум до 2025 года.
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. Статья озаглавлена «Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024 году». Как видно из названия материала, даже на Западе понимают, что для Киева не может идти речь о каких-либо наступательных операциях, а только о выживании.

В публикации также отмечается, что одним из главных факторов, которые могут оказать влияние на будущее Украины, является неопределённость ситуации вокруг продолжения поддержки Киева со стороны Запада, в том числе в том, что касается вооружений. Особенно это касается США. Авторы статьи пишут, что даже в том случае, если администрация Белого дома сумеет преодолеть противодействие Конгресса и согласовать выделение нового пакета помощи Украине, Киев уже не сможет вернуть себе преимущество в 2024 году.

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«Уже в этом году»: Американский эксперт заявил о скорой победе России в СВО
Риттер: Россия одержит победу на СВО уже в 2024 году
19 января 2024, 13:07

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы РФ одержат поебду на полях СВО уже в 2024 году, об этом заявил отставной американский разведчик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По его эксперта, победу на полях специальной военной операции одержит российская армия.

«Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году», — утвердил Риттер.

Бывший разведчик подчеркнул, что Украина, фактически, уже проиграла, и просто продолжает сжигать свои оставшиеся запасы. В это же время, напомнил он, Россия активно работает над усовершенствованием своего оборонно-промышленного комплекса.

В завершении Риттер подчеркнул храбрость российских военных, которые успешно отразили украинское контрнаступление.

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Посол Украины в США: Киев нуждается даже в самом примитивном оружии
19 января 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев испытывает острый дефицит оружия и боеприпасов. Поэтому украинские войска нуждаются в любых видах вооружения, в том числе самых примитивных.
Об этом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявила посол Украины в США Оксана Макарова. Её слова приводит издание Politico. По словам дипломата, ВСУ активно используют в ходе боевых действий беспилотники и страна пытается нарастить их производство. Она также добавила, что Киеву могут пригодится и любые другие виды вооружений, как сложные электронные, так и самые примитивные.

В публикации также указано, что Макарова рассказывала об «успехах Украины», в том числе в Красном море. Не совсем понятно, является ли это оговоркой посла или ошибку допустили авторы материала, так как речь, скорее всего, шла о Чёрном море.

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В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
19 января 2024, 12:38

Фото: istockphoto/RamonCast

В Херсоне, временно находящимся под контролем Киева, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале он написал, что Вооружённые силы РФ нанесли ряд ракетных ударов по городу. По словам главы ОВА, серия взрывов была зарегистрирована на территории объектов критической инфраструктуры в пределах городской черты. Однако какие именно объекты повреждены, Прокудин не уточнил.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре 10 октября 2022 года через два дня после террористической атаки ВСУ на Крымский мост. Тогда в результате ударов двух безэкипажных катеров на мосту погибли два человека — муж и жена. Их дочь получила тяжёлые ранения. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что ракетные удары российские войска наносят исключительно по военным объектам Киева, не трогая гражданскую инфраструктуру.

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Российский боец Снейк рассказал о координальной смене тактики ВСУ
19 января 2024, 12:05

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооружённым силам Украины пришлось сменить тактику по использованию кассетных боеприпасов, поскольку российские военные научились им противодействовать, об этом рассказал российский боец с позывным Снейк в интервью для «РИА Новости».
По словам Снейка, как только кассетные снаряды поступили в распоряжение ВСУ, они начали активно применять их в боевых действиях. Тогда на один фугасный снаряд приходилось по два-три кассетных. Российский боец также отметил, что ранее кассетные боеприпасы использовались для штурмов, теперь же — только для обороны.

Однако, как рассказал Снейк, ВС РФ выяснили, что отличной защитой от кассетного снаряда является укрепление, сделанное из одного слоя бревен и 30 сантиметров песка.

Сейчас же, добавил боец, украинцы, в основном, пользуются недорогими FPV-дронов, а от российский бойцов ВСУ отстреливаются фугасными снарядами.

Напомним, использование кассетных боеприпасов запрещено конвенцией, которую подписали большинство мировых держав. Не согласились с документом две страны — США и Украина.

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#всу
#сво
#вс рф
#боеприпасы
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Очередное натовское «чудо-оружие» не спасает ВСУ
19 января 2024, 10:07

Фото: istockphoto/bbsferrari

Большие надежды Киев и его спонсоры на Западе возлагали на кассетные боеприпасы, которые союзники поставляют Украине с июля 2023 года, хотя сами же признают их запрещёнными. Однако эти надежды не оправдались, в том числе из-за новой тактики российских военных.
Кассетные снаряды отличаются тем, что снабжены более мелкими суббоеприпасами, которые при подлёте к цели разлетаются на большой площади, а уже потом взрываются. Впервые возможные поставки Киеву этого «негуманного» оружия обсуждалось ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года, но тогда спонсоры Украины из НАТО отказались от этой идеи.

Большинство стран мира признают кассеты запрещённым оружием. Газета The Washington Post предупреждала: «Кассетный снаряд не видит разницы между российским снарядом и украинским ребёнком, в отличие от ракет и самолётов, которые направляются людьми». Их опасность ещё и в том, что кассетный боеприпас может не сдетонировать сразу и лежать в земле долгие годы, а потом разорваться, например, если его заденут или кто-нибудь наступит.

Российские войска научились эффективно противодействовать кассетным боеприпасам. Дело в том, что их применение оправдано против больших войсковых соединений, а части ВС РФ теперь атакуют небольшими группами. При обороне достаточно сделать укрытие из одного наката брёвен и слоя песка — оно надёжно защитит от кассет.

По словам российских бойцов, ВСУ сейчас намного реже применяют кассетные боеприпасы, чем летом. Украинцы предпочитают использовать недорогие FPV-дроны, а позиции обстреливают фугасными снарядами. А также ждут от союзников какое-нибудь новое «чудо-оружие», которое может помочь им противостоять армии России.

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В России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины
Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации
19 января 2024, 10:01

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Глава комитета по законодательству Государственного совета Крыма Сергей Трофимов заявил, то необходимо взять под контроль новые территории Украины. Такое заявление он сделал после высказываний бывшего главнокомандующего НАТО Филиппа Бридлава о необходимости атаковать полуостров. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Трофимова, угрозы Запада о нанесении ударов по Крыму вынуждают РФ расширять зону проведения специальной военной операции.

«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей», — цитирует издание слова Трофимова.

Ранее депутат Иван Шонус напомнил Соединенным Штатам, что Крым — это часть ядерной державы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Окажемся беззащитными»: Германия отказалась идти ва-банк на Украине
Глава МО Германии Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины
19 января 2024, 09:01

Фото: iStock/photosvit

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, заявив, что тогда они сами окажутся беззащитными, его цитирует издание Die Welt.
«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли», — прокомментировал ситуацию Писториус.

По его словам, Германия уже внесла самый большой вклад в военную поддержку Вооружённых сил Украины. Теперь это могут сделать другие европейские страны.

Писториус также напомнил, что позволить выиграть этот конфликт российской стороне нельзя, поскольку в этом случае под угрозой окажется весь Североатлантический альянс.

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