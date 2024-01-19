Песков заявил, что в рядах ВСУ числится много иностранных наёмников

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Присутствие иностранных наёмников в украинской армии постоянно подтверждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков, большую часть из которых составляют французы. В результате этот пункт был полностью уничтожен, ликвидированы более 60 военных.
Песков подчеркнул, что диалог с Францией проходит через российских дипломатов. При этом никакого предложения о проведении беседы на высшем уровне не поступало.
Также пресс-секретарь Путина сообщил, что этот инцидент вновь подтвердил участие иностранных наёмников в боевых действиях на стороне украинской армии.
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Песков подчеркнул, что диалог с Францией проходит через российских дипломатов. При этом никакого предложения о проведении беседы на высшем уровне не поступало.
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Анастасия Чинкова