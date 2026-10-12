Песков: Россия готова поставлять дизельное топливо на мировые рынки
Россия не столкнётся с трудностями при продаже дизельного топлива на международных рынках из-за высокого спроса на нефтепродукты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, нв мире сейчас ощущается дефицит сырья и продуктов его переработки. Песков подчеркнул, что недостатка в спросе нет: из‑за того, что с рынка ушло значительное количество нефти и нефтепродуктов, потребность в них остаётся крайне высокой.
Также Песков разъяснил порядок взаимодействия с зарубежными покупателями после отмены экспортных ограничений. Прямые запросы от государств на поставки российского дизельного топлива не требуются: все торговые операции проходят через трейдеров.
Читайте также: