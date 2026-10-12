Песков: Россия готова поставлять дизельное топливо на мировые рынки

12 октября 2026, 03:35

Фото: iStock/Bet_Noire

Россия не столкнётся с трудностями при продаже дизельного топлива на международных рынках из-за высокого спроса на нефтепродукты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.