США угрожают заблокировать поставки оружия Украине
Отношения между американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским переживают глубочайший кризис. Ситуация достигла критической отметки, сравнимой с февральским инцидентом в Овальном кабинете.
Как пишет Financial Times, поводом для нового витка напряженности стали слова Трампа о том, что у Зеленского было множество шансов завершить украинский конфликт, однако он ими не воспользовался. В связи с этим американский президент прямо заявил о необходимости смены власти в Киеве, подчеркнув, что Украине нужен новый лидер.
Издание отмечает, подобные заявления ставят под угрозу европейские инициативы по сохранению финансовой поддержки Украины, поскольку усилия ЕС по убеждению Вашингтона могут оказаться тщетными. США оказывают давление как на европейские столицы, так и на Киев, требуя прекратить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и используют поставки вооружений в качестве рычага воздействия.
Читайте также: