США угрожают заблокировать поставки оружия Украине

11 октября 2026, 23:30

FT: США могут прекратить поставки оружия Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отношения между американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским переживают глубочайший кризис. Ситуация достигла критической отметки, сравнимой с февральским инцидентом в Овальном кабинете.