Вице-премьер России Александр Новак рассказал о мерах по снабжению АЗС топливом
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что власти принимают меры для снабжения автозаправочных станций и нефтебаз топливом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости.
По словам Новака, помощь направляют в регионы, где возникают перебои с логистикой и нехватка горючего. Ситуация с бензином в России остается напряженной, поэтому в проблемных субъектах используют ручной режим управления.
Вице-премьер отметил, что власти взаимодействуют с местными структурами и адресно обеспечивают АЗС и нефтебазы необходимым объемом топлива. Решения принимают с учетом ситуации и потребностей конкретного региона.
Процесс снабжения находится под особым контролем, а возникающие проблемы с поставками регулируют в оперативном порядке.
Читайте также: