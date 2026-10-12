Жители приграничного с Россией района забили тревогу из-за надвигающихся холодов

12 октября 2026, 01:21

ERR: жители Нарвы пожаловались на высокие цена за отопление

Фото: iStock/PIKSEL

Жители Нарвы (Эстония) выразили недовольство резким ростом цен на отопление на фоне приближения зимы. Об этом сообщает издание ERR.