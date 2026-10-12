Жители приграничного с Россией района забили тревогу из-за надвигающихся холодов
Жители Нарвы (Эстония) выразили недовольство резким ростом цен на отопление на фоне приближения зимы. Об этом сообщает издание ERR.
Причиной скачка тарифов стала необходимость перейти на газовое отопление. В публикации подчёркивается, что тепло в доме теперь становится серьёзной причиной для беспокойства: каждая квитанция ощутимо бьёт по семейному бюджету и вынуждает отказываться от других важных трат.
Один из горожан эмоционально описал своё бессилие перед ситуацией. Ппо его словам, выбора у людей фактически нет — приходится платить, независимо от того, устраивает это или нет.
Как отмечается в материале, сдержать рост цен могла бы помочь замена газа сланцевым топливом. Мэр Нарвы Яан Тоотс полагает, что такая возможность уже существует.
На фоне ограничений, связанных с отказом от российских энергоресурсов, власти ряда европейских стран призывают население экономить тепло. В некоторых регионах Польши ситуация дошла до того, что людям приходится собирать валежник в лесу, чтобы обеспечить себе обогрев.
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