Песков указал на незначительность подорожания доллара для россиян

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«Вы зарплату в какой валюте получаете?», — поинтересовался официальный представитель Кремля у журналиста Александра Юнашева.
Песков подчеркнул, что у России «львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге».
Напомним, курс рубля 27 ноября резко снижается к ведущим мировым валютам. На форексе доллар поднимался выше 114 рублей, а евро — 120 рублей. Центробанк вновь резко поднял официальные курсы иностранных валют, установленные на 28 ноября. Уточняется, что финансовый регулятор также начал осуществлять шаги по спасению курса нацвалюты.
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