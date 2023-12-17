Песков: Точная дата визита Путина в Турцию пока в стадии уточнения

Фото: сайт Кремля
Визит российского президента Владимира Путина, безусловно, находится на повестке дня. Однако конкретные даты поездки пока не определены, всё будет зависеть от графика двух глав государств.
Представитель Кремля напомнил, что во время недавней «Прямой линии» Владимир Путин сам говорил о готовности совершить визит в Турции. Однако Песков подчеркнул, что в настоящее время акцент больше смещён в сторону процессов внутри страны, но как только представится возможность, поездка состоится.
Читайте также:
Песков оценил слова Трампа о решении украинского конфликта за один день
В Кремле сообщили, что в США знают, чем закончится конфликт на Украине
Песков предположил, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС
Александр Бойцов