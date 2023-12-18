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В «Руспродсоюзе» сообщили, когда ожидать снижения цен на яйца

«Руспродсоюз»: Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года
18 декабря 2023, 12:31
Фото: istock / sergeyryzhov

Фото: istock / sergeyryzhov

Сниженные стоимость куриных яиц ожидается после Нового года. Об этом рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов изданию ТАСС.

«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — сообщил Леонов.
В «Руспродсоюзе» подсчитали, что средняя розничная цена за десяток яиц превышает 121 рубль. По словам зампреда правления ассоциации, к такому положению частично привело требование торговых сетей продавать куриные яйца ниже себестоимости, которое они выдвигали эти летом.


Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что минимальная корзина продуктов в РФ хуже, чем в блокадном Ленинграде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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