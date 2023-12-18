В «Руспродсоюзе» сообщили, когда ожидать снижения цен на яйца

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Сниженные стоимость куриных яиц ожидается после Нового года. Об этом рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов изданию ТАСС.
«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — сообщил Леонов.В «Руспродсоюзе» подсчитали, что средняя розничная цена за десяток яиц превышает 121 рубль. По словам зампреда правления ассоциации, к такому положению частично привело требование торговых сетей продавать куриные яйца ниже себестоимости, которое они выдвигали эти летом.
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