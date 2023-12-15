Песков оценил слова Трампа о решении украинского конфликта за один день

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Предложение экс-президента США Дональда Трампа разрешить украинский конфликт за один день является слишком простым для такой серьёзной проблемы.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC.
Дмитрий Песков также обвинил Запад в неоправданном затягивании конфликта. Представитель президента РФ не прокомментировал, можно ли достичь мирного договора с президентом США Джо Байденом.
Ранее президент РФ Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
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Дмитрий Песков также обвинил Запад в неоправданном затягивании конфликта. Представитель президента РФ не прокомментировал, можно ли достичь мирного договора с президентом США Джо Байденом.
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Мария Фирсова