Кабмин отсрочил уплату утильсбора крупным автопроизводителям

Крупные автопроизводители смогут уплатить утильсбор в декабре
Фото: istockphoto/hroe

Правительство РФ решило предоставить ведущим российским производителям автотехники отсрочку по уплате утилизационного сбора.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг, срок перечисления сбора за четвертый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы 2026 года для крупнейших предприятий, выпускающих автомобили, самоходную технику и прицепы, перенесли на декабрь 2026 года.

На фоне повышения утильсбора для машин с двигателями мощнее 160 л.с. на рынке параллельного импорта сформировался список подержанных иномарок, ввоз которых по-прежнему остается экономически оправданным. В частности, Hyundai Venue можно привезти примерно за 2,2 млн рублей, Elantra — от 2,3 млн, а Sonata на газу — около 2,5 млн рублей.

Спрос сохраняется и на Kia K3, K5 и компактный Kia Morning. Из французских моделей ввозят Peugeot 3008 (от 2,3 млн рублей) и более доступный Peugeot 508 (порядка 2,15 млн рублей), а также корейские аналоги Renault — Samsung XM3 и QM6.

Никита Кротов

