Кабмин отсрочил уплату утильсбора крупным автопроизводителям
Правительство РФ решило предоставить ведущим российским производителям автотехники отсрочку по уплате утилизационного сбора.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг, срок перечисления сбора за четвертый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы 2026 года для крупнейших предприятий, выпускающих автомобили, самоходную технику и прицепы, перенесли на декабрь 2026 года.
На фоне повышения утильсбора для машин с двигателями мощнее 160 л.с. на рынке параллельного импорта сформировался список подержанных иномарок, ввоз которых по-прежнему остается экономически оправданным. В частности, Hyundai Venue можно привезти примерно за 2,2 млн рублей, Elantra — от 2,3 млн, а Sonata на газу — около 2,5 млн рублей.
Спрос сохраняется и на Kia K3, K5 и компактный Kia Morning. Из французских моделей ввозят Peugeot 3008 (от 2,3 млн рублей) и более доступный Peugeot 508 (порядка 2,15 млн рублей), а также корейские аналоги Renault — Samsung XM3 и QM6.
Читайте также: