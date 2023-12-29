Петербургская биржа приостановила операции из-за технического сбоя

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«СПБ Биржа» (SPB: SPBE) приостановила торги с ценными бумагами в 7:50 по московскому времени. Причиной остановки торговых операций стал технический сбой.
По какой причине произошли неполадки, в настоящее время выясняют специалисты. О времени возобновления организованных торгов будет сообщено дополнительно, передаёт «РБК».
Ранее представители биржи сообщили, что площадка намерена проводить операции с российскими ценными бумагами в период новогодних праздников. Торги пройдут с 3 по 5 января, а также 8 января. В указанные дни будут торговаться около 25 различных фьючерсов и опционов, в том числе акции самой биржи.
В настоящее время на «СПБ Бирже» проходят операции исключительно с российскими акциями (всего их около 30 штук). После того, как США 2 ноября ввели санкции против площадки, биржа заблокировала торги всеми иностранными ценными бумагами.
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Ранее представители биржи сообщили, что площадка намерена проводить операции с российскими ценными бумагами в период новогодних праздников. Торги пройдут с 3 по 5 января, а также 8 января. В указанные дни будут торговаться около 25 различных фьючерсов и опционов, в том числе акции самой биржи.
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Александр Бойцов