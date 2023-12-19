СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов

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СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов, а также клиентов, которую предложили международные юридические консультанты, специализирующиеся на санкциях. Об этом сообщается на сайте площадки.
Материалы представят подразделению американского Минфина, который отмечается за правоприменение в области санкций (OFAC).
По плану СПБ Банк предложит OFAC несколько вариантов разблокировки, среди которых вывод СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи с помощью снижения ее доли в уставном капитале.
Ранее сообщалось, что ПАО «СПБ Биржа» направила в суд иск о признании ее банкротом, позже опровергнув подачу заявки. Редакция «Радио 1» выяснила, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях.
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Алина Юрчак