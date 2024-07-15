Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась

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В России сравнялись цены на самые популярные виды мяса – свинину и курятину. Об этом профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал в беседе с агентством «Прайм».
По данным Минсельхоза, с начала текущего года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. В начале июня средняя стоимость килограмма свинины составляла 171 рубль, курятины – 162 рубля.
Отмечается, что по свинине страна полностью вышла на самостоятельное обеспечение. А вот импорт курятины из других стран продолжается в связи с прошлогодним дефицитом.
По словам Чеглова, такая ситуация напрямую связана с консолидацией рынка, который в настоящее время находится в руках крупных холдингов, которые держат цены. Именно продукция этих холдингов заполняет большую часть прилавков сетевых магазинов.
При такой ситуации цены понижаются и повышаются игроками одновременно, что особенно чётко видно при рассмотрении динамики цен на курицу. Рынок свинины же ещё развивается, поэтому здесь конкуренция выше. Однако это ещё может измениться при дальнейшей консолидации.
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Отмечается, что по свинине страна полностью вышла на самостоятельное обеспечение. А вот импорт курятины из других стран продолжается в связи с прошлогодним дефицитом.
По словам Чеглова, такая ситуация напрямую связана с консолидацией рынка, который в настоящее время находится в руках крупных холдингов, которые держат цены. Именно продукция этих холдингов заполняет большую часть прилавков сетевых магазинов.
При такой ситуации цены понижаются и повышаются игроками одновременно, что особенно чётко видно при рассмотрении динамики цен на курицу. Рынок свинины же ещё развивается, поэтому здесь конкуренция выше. Однако это ещё может измениться при дальнейшей консолидации.
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Анастасия Чинкова