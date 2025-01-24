Платонов: К концу 2025 года в России вырастят первые бананы

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Первые выращенные в России бананы могут быть представлены уже к концу 2025 года. Такие сроки появления тропических фруктов в наших северных широтах озвучил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
В разговоре с ТАСС на полях итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» он сообщил, что уже запущен процесс закладывания теплицы. К концу года с большой вероятностью удастся собрать первый урожай.
По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, её ведомство готово наладить производство тропических фруктов, и бананов — в том числе, в промышленных масштабах, но только в том случае, если будет очевидна высокая экономическая эффективность этого процесса, причём как для производителей, так и для потребителей.
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«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Есть программа, мы её реализуем», — подчеркнул Платонов.
По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, её ведомство готово наладить производство тропических фруктов, и бананов — в том числе, в промышленных масштабах, но только в том случае, если будет очевидна высокая экономическая эффективность этого процесса, причём как для производителей, так и для потребителей.
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Александр Бойцов