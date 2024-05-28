Назван самый популярный фрукт у россиян

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Согласно исследованию платформы фискальных данных «Такском» самым популярным фруктом у россиян в апреле этого года стал банан.
Отмечается, что бананы были куплены более 8 млн раз.
В топ самых любимых гражданами фруктов вошли яблоки, мандарины, апельсины, виноград, манго.
Как передаёт RT, наиболее популярным овощем в России в апреле стал картофель, который купили более 14 млн раз. При этом всего овощей и фруктов приобрели более 71 млн и 25 млн раз соответственно.
До этого главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что около 27% детей в РФ имеют массу тела больше нормальной, 18% из них – избыточную, а 9% страдают ожирением. Специалист объяснила это в том числе и питанием.
Ранее нутрициолог Вероника Гусакова говорила, что в зелёных бананах содержится большое количество полезных веществ, среди которых витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.
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В топ самых любимых гражданами фруктов вошли яблоки, мандарины, апельсины, виноград, манго.
Как передаёт RT, наиболее популярным овощем в России в апреле стал картофель, который купили более 14 млн раз. При этом всего овощей и фруктов приобрели более 71 млн и 25 млн раз соответственно.
До этого главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что около 27% детей в РФ имеют массу тела больше нормальной, 18% из них – избыточную, а 9% страдают ожирением. Специалист объяснила это в том числе и питанием.
«Говоря простым языком, мы все больше едим и все меньше двигаемся. Это и приводит к росту распространенности ожирения, в том числе и среди детей», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.
Ранее нутрициолог Вероника Гусакова говорила, что в зелёных бананах содержится большое количество полезных веществ, среди которых витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.
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Мелисса Тимофеева