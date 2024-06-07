В Солнечногорске построят загородный отельный комплекс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Новый комплект построят на Истринском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о строительстве было подписано с гендиректором компании «Хвой» Виктором Пашигоровым.
Стоит добавить, что новый загородный комплекс в Солнечногорске будет включать 10 резиденций и 30-50 вилл.
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«Загородные отели с живописной территорией – это востребованное и интересное направление как для бизнеса, так и для туристов. . Сейчас популярность набирают глэмпинги – у нас их 20, и каждый со своей изюминкой. Скоро начнется строительство лодж-отеля, где кроме мест размещения будет свой водный транспорт, пляж, кафе с мороженым. К нам в Подмосковье и летом, и зимой приезжают миллионы людей, семьи с детьми, чтобы провести выходные или весь отпуск», — отметил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Стоит добавить, что новый загородный комплекс в Солнечногорске будет включать 10 резиденций и 30-50 вилл.
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Мира Полтева