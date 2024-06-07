В транспортно-логистическом центре «Селятино» построят новый терминал

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев и председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, договор касается создания терминала в составе подмосковного транспортно-логистического хаба «Селятино», который Подмосковья строит вместе с Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хаб «Селятино» — это первый в Подмосковье трёхсторонний проект, который объединяет Россию, Китай, Казахстан. В этом году через этот «сухой порт» планируется отправить и принять около 19 млн тонн груза. А после запуска второй очереди через «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта агропромышленной комплекса Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.Общий объём инвестиций в проект составляет шесть миллиардов рублей. Завершить работы в полном объёме планируется в 2025 году.
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