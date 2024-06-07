В Подмосковье установят 10 тысяч боксов для сбора одежды

Фото: пресс-служба правительства МО
Десять тысяч боксов для сбора одежды и пять тысяч фандоматов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок установят в Московской области, соглашение об этом подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тысяч боксов «Не просто вещь» для текстиля, а также около 5 тысяч фандоматов – они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования», — сказал Андрей Воробьёв.
ПМЭФ-2024
Реализация проекта начнётся уже в текущем году. Фандоматы и боксы для текстиля будут устанавливать во всех городских округах Московской области.
В свою очередь, Иван Гусаков отметил, что реализация проекта позволит Московской области выйти в лидеры страны по доступности инфраструктуры для сбора вторсырья в расчёте на душу населения. Он добавил, что первые восемь боксов по сбору одежды уже работают на территории Московской области, и пояснил, что подписанный на ПМЭФ договор закрепляет намерения расширить сотрудничество.
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