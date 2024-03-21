В Клину состоится выставка-продажа фермерской продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Выставку-продажу продукции, которую производят два местных фермерских хозяйства, проведут в Клину в субботу, 30 марта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Выставка-продажа будет проводиться в доме культуры «Майдановский» до и после театрализованного циркового представления «Тайна детских игрушек», — отмечается в сообщении.Свою продукцию представит крестьянско-фермерское хозяйство «Золино», специализирующееся на пчеловодстве. Гостям выставки предложат не только мёд в банках и сотах и медовые настойки, но и натуральные свечи, мыло с воском и различные косметические средства. Вторым участником необычной ярмарки станет фермерское хозяйство «Селивановка», где готовят продукцию из овечьего и козьего молока.
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