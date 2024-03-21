В Подмосковье запустят 12 современных предприятий по производству стройматериалов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
12 импортозамещающих предприятий по выпуску современных строительных материалов откроется в Московской области, 11 из них будут построены, ещё одно — модернизировано, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в эти двенадцать проектов оценивается в 7,4 млрд рублей», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Она отметила, что открытие данных производств обеспечит Московскую область ещё двумя тысячами рабочих мест.
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