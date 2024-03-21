В Шаховской построили цех по переработке яблок

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора
Цех по переработке яблок построили на территории аграрного комплекса «Михайловское» в городском округе Шаховская, разрешение на ввод постройки в эксплуатацию выдал региональный Главгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
«В цехе общей площадью 410 квадратных метров будут ежедневно изготавливать до 200 литров негазированных яблочных напитков, а также производить пастилу и зефир. Инвестиции в строительство цеха составили 25 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Яблоки для переработки будут поступать из собственного яблоневого сада хозяйства «Михайловское».
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