Под Солнечногорском к концу года запустят производство пластмассовых изделий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «РВ Пласт» приступает к строительству новой площадки в Солнечногорском городском округе. Предприятие рассчитывает увеличить производство изделий из пластмассы, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Объём инвестиций в расширение производства превысит 150 млн рублей. Запуск предприятия намечен на конец года. На новой производственной площадке создадут не менее 25 рабочих мест», – рассказали в ведомстве.«РВ Пласт» работает на рынке производства изделий из пластмассы с 2007 года. Компания выпускает продукцию для строительного рынка – вёдра, контейнеры, ванночки для краски, строительные тазы, пластмассовые лопаты, садовые тачки и многое другое. Свои изделия инвестор поставляет в магазины по всей России.
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Лора Луганская