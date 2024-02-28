Под Солнечногорском появится предприятие по обслуживанию аппаратов МРТ за 1,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске построят предприятие по обслуживанию аппаратов МРТ. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новое предприятие запустит компания «ИНФРАПРО», которая занимается производством технических газов, а также сервисным обслуживанием криогенного оборудования и аппаратов МРТ. Начать строительство планируется в этом году.
Она добавила, что на первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем штат увеличат до 100 сотрудников.
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«Объём инвестиций в проект превысит 1,3 млрд рублей. Приступить к строительству инвестор планирует в этом году. Запуск в эксплуатацию первой очереди предприятия запланирован на III квартал будущего года. Весь проект будет реализован в течение четырёх лет», – отметила Зиновьева.
«Реализация нового проекта на территории индустриального парка «Есипово» позволит обеспечить технологическую независимость от западных поставщиков подмосковные и российские медицинские центры, а также снизить их издержки», – пояснил исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Фёдоров.По данным подмосковного Мининвеста, «ИНФРАПРО» с 2013 года обслуживает магнитно-резонансные томографы более чем в 10 странах мира.
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Лора Луганская