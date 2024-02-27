Три особые экономические зоны Подмосковья планируют расширить границы

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье планируют увеличить площади трёх особых экономических зон. Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила в ходе Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия».
«Уже сформированы заявки на расширение территорий ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат». Сейчас идёт их согласование с Минэкономразвития России. Экономический эффект расширения этих ОЭЗ оценивается в 83 млрд рублей привлечённых инвестиций и более 6 тысяч новых рабочих мест. Идёт формирование заявки ОЭЗ «Исток», – сказала Зиновьева.Так, территория ОЭЗ «Дубна» может быть увеличена более чем на 53,5 га. Общая площадь составит без малого 332 га. На новые территории планируют привлечь не менее 26 резидентов, инвестиций которых превысят 49 млрд рублей.
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Лора Луганская