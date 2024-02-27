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Три особые экономические зоны Подмосковья планируют расширить границы

27 февраля 2024, 22:54
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье планируют увеличить площади трёх особых экономических зон. Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила в ходе Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия».
«Уже сформированы заявки на расширение территорий ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат». Сейчас идёт их согласование с Минэкономразвития России. Экономический эффект расширения этих ОЭЗ оценивается в 83 млрд рублей привлечённых инвестиций и более 6 тысяч новых рабочих мест. Идёт формирование заявки ОЭЗ «Исток», – сказала Зиновьева.
Так, территория ОЭЗ «Дубна» может быть увеличена более чем на 53,5 га. Общая площадь составит без малого 332 га. На новые территории планируют привлечь не менее 26 резидентов, инвестиций которых превысят 49 млрд рублей.


Заявка на увеличение ОЭЗ «Ступино Квадрат» предусматривает расширение территории ОЭЗ на 183 га. Площадь особой экономической зоны превысит 614 га. За счет расширения планируется привлечь не менее 67 резидентов с инвестициями как минимум 34 млрд рублей.

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В Подмосковье выпустили 15% мучных кондитерских изделий от общего объёма в ЦФО
27 февраля 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области производят более 15% печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных от общего объема в Центральном федеральном округе. Такой статистикой поделились в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«По итогам прошлого года объём производства мучных кондитерских изделий группы печенья, имбирных пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения превысил 100 тысяч тонн. Это на 3 тыс. 281 тонну больше, чем в 2022-м. В этом году планируем нарастить объёмы в том числе за счёт открытия новых заводов и модернизации существующих предприятий», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, кондитерскую продукцию в регионе производят более 130 предприятий. Крупнейшие расположены в городских округах Красногорск, Жуковский и Раменский. Подмосковный производитель предлагает высококачественную продукцию по индивидуальным рецептам.

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#кондитерские изделия
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье в прошлом году произвели 5% общероссийского объёма кваса
27 февраля 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства кваса и других напитков брожения в 2023 году вырос в Подмосковье на 2,3% и составил 4,5 тыс. декалитров. Это более 20% от общего объема в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«В Московской области в прошлом году произвели более 5% от общероссийского объёма кваса. Один из подмосковных производителей кваса – компания «Фонтан» из городского округа Орехово-Зуево. Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Царские припасы» и поставляет её в крупные торговые сети России и за рубеж», – отметили в министерстве.
Там пояснили, что квасом принято называть напиток, который готовится на основе брожения муки и солода или из сухого ржаного хлеба. Сегодня виды этого продукта отличаются рецептами, технологией приготовления, ингредиентами и их пропорциями.

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#минсельхозпрод мо
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#производство
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции
27 февраля 2024, 21:44

Фото: kremlin.ru

Российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций, с таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов в интервью для «РИА Новости».
«Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее, главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что несмотря на ввод всё новых ограничений с Запада, российская экономика демонстрирует неплохие показатели, а реальные доходы россиян продолжают расти.

По мнению Силуанова, крайне важно ответственно относиться к ведению макроэкономической политики — тогда и иностранные санкции будут иметь минимальное влияние на Россию.

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#антон силуанов
#минфин
#санкции
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Инвестстратег Бахтин: Рубль ожидает ослабление
27 февраля 2024, 18:23

Фото: istockphoto.com/Andrey Semenov

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление российской валюты.
«Российская валюта получает поддержку от приближения пика налогового периода. Фундаментальными опорами для рубля продолжают служить накапливающийся эффект от жесткой политики ЦБ по ключевой ставке, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, валютные интервенции регулятора», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Он уточнил, что на этой неделе рубль ещё может усилится, однако после окончания периода фискальных платежей российская валюта может ослабнуть, тяготея к доллару, равному 92,5-93 рублям.

Ранее курс евро на Московской бирже поднялся до 100 рублей.

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#доллар
#евро
#рубль
#валюта
#курс
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Экономист Лобода спрогнозировал цену за литр бензина ₽54-56 в ближайшие полгода
27 февраля 2024, 17:58

Фото: istockphoto.com/kckate16

Экономист Андрей Лобода заявил, что в течение ближайшего полугода средняя цена за литр бензина составит 54-56 рублей с учётом запрета на экспорт топлива.
«Эта инициатива носит предвыборный характер. Но не только. Государству совсем не нужно повторение ситуации 2018 года, когда после выборов резко выросли цены на бензин и дизтопливо в рознице, в некоторых регионах образовались даже очереди на заправках. И тогда появился налоговый вычет для нефтяников, продающих нефтепродукты на внутреннем рынке», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Лобода.

Кроме этого, он пояснил, что запрет на экспорт бензина на полгода вводится для сглаживания колебаний оптовых цен.

До этого сообщалось, что в кабинете министров России не поддержали законопроект о регулировании стоимости бензина и дизельного топлива.

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#бензин
#запрет
#цены
#топливо
#экономика
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Финэксперт Аитов допустил пересмотр соглашений о приёме карт «Мир» за рубежом
27 февраля 2024, 17:48

Фото: istockphoto.com/Alena Ivochkina

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что из-за санкций за рубежом могут пересмотреть договоренности, которые Национальная система платежных карт заключила с зарубежными платежными системами.
«Нет единого подхода во всех этих проектах: где-то принимают карты отдельные банки, где-то решения приняты на основе национальных банков-регуляторов, и все это также может быть подвергнуто пересмотру — я имею в виду прием карт «Мир»», — добавил в беседе с Газета.ру Аитов.

При этом, специалист рекомендовал не переживать по поводу этого, поскольку заграницу можно ездить с наличными деньгами либо с картами дружественных стран.

Ранее сообщалось, что новые американские санкции, введённые в отношении российской Национальной системы платёжных карт (НСПК) никак не повлияют на работу сервисов внутри страны. Все операции выполняются в штатном режиме, и совсем не от слова «США».

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#карты
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Первому вице-премьеру РФ Белоусову продемонстрировали экономические достижения Подмосковья
27 февраля 2024, 11:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов ознакомился с промышленными и инвестиционными достижениями Московской области, представленными на стенде региона на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня предпринимательства, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«К Дню предпринимательства на стенде региона было подготовлено несколько презентаций, в том числе интерактивная карта подмосковных особых экономических зон и виртуальный 3D-тур по ОЭЗ «Дубна». Кроме того, был представлен проект «100% Подмосковье», который позволяет узнать о наших компаниях и их продукции», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
О программе «100% Подмосковье» высокому гостю рассказала голографический консультант Прасковья. Программа направлена на поддержку областных производителей, включая проведение различных тематических мероприятий, на которых компании могут представить свою продукцию покупателям и потенциальным партнёрам.

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#выставка
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#вднх
#московская область
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В Подмосковье пройдет открытый диалог бизнеса и власти
27 февраля 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Открытый диалог бизнеса и власти в рамках трансформации Центра Содействия Строительству Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Мероприятие пройдет 28 февраля в 14:00. В рамках встречи инвесторов и застройщиков коммерческой недвижимости Подмосковья смогут обсудить вопросы с министром по государственному надзору в строительстве Артуром Гарибяном и руководством Центра Содействия Строительству.

«На встрече будут обсуждаться вопросы «О трансформационных изменениях в подходах ЦСС к сопровождению проектов строительства объектов нежилого назначения», «Об оценке градостроительных рисков при подборе земельного участка для строительства», «Об особенностях технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «О возможности застройки в зонах водных объектов (зонах санитарной охраны, водоохранных зонах», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что зарегистрироваться на встречу можно на официальном сайте ведомства.

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#главгосстройнадзор мо
#цсс
#бизнес
#власть
#мероприятия
#подмосковье
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Центр содействия строительству Подмосковья помогает начинающим предпринимателям
27 февраля 2024, 10:25

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Центр содействия строительству Московской области помогает построить бизнес. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Начальник Управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки территорий Главгосстройнадзора Ольга Яшкова провела прямую линию, в рамках которой рассказала жителям о работе Центра Содействия строительству Московской области (ЦСС).

«В 2017 году создан первый в России проектный офис сопровождения проектов строительства коммерческой недвижимости в Московской области, что сразу же сказывается на потенциале развития инвестиционной привлекательности региона, возрастающих возможностях для инвесторов и создании рабочих мест.Уже сейчас можно сказать, что благодаря ЦСС снижаются административные барьеры, сокращаются сроки реализации проектов с 3 лет до 9 месяцев, срок подключение объекта к инженерным сетям сокращен в 3 раза, создан единый региональный оператор, все услуги предоставляются в электронном виде в режиме онлайн», - поделилась Ольга Яшкова.

Стоит отметить, что услуги ЦСС предоставляются на безвозмездной основе, а стать участником программы можно после регистрации на официальной сайте центра.

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