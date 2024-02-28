Подмосковная компания будет поставлять рыбу в ОАЭ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Три контракта на поставку рыбной продукции заключила подковная фирма «Доктор Элис» с компаниями из ОАЭ, экспортный потенциал контрактов составляет от 12 до 15 млн долларов, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Контракты были заключены в рамках проходившей в Дубае выставки Gulfood 2024. Свою продукцию компания представила на коллективном стенде подмосковных компаний, который был организован Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — отмечается в сообщении.Всего на подмосковном стенде были представлены 12 региональных компаний, они производят различные продукты питания: мясные и рыбные продукты, пельмени, замороженные овощи, растительное мясо, сухие бульоны и прочее.
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