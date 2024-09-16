В Подмосковье запустили сервис для работодателей, берущих на работу иностранцев

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В Московской области начал работу электронный сервис для работодателей, привлекающих иностранных работников на основании патента. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва Подмосковья с правительством региона и главами городских округов.
«Сервис разработали Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с подмосковным главком МВД. С помощью этого сервиса работодатель может контролировать оплату НДФЛ иностранными работниками на основании патента, проверяя реквизиты и сумму платежа. Сам сотрудник может проверить статус оплаты своего патента и оплатить его на месте, используя сформированный в сервисе QR-код», – уточняется в телеграм-канале ГУРБ.Если работодатель не предпримет всех зависящих от него действий для соблюдения требований закона, он рискует получить административный штраф. Его сумма составляет от 400 тыс. до 1 млн рублей. Также предусмотрено административное приостановление деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток.
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Лора Луганская