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В Подмосковье запустили сервис для работодателей, берущих на работу иностранцев

16 сентября 2024, 13:52
Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

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В Московской области начал работу электронный сервис для работодателей, привлекающих иностранных работников на основании патента. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва Подмосковья с правительством региона и главами городских округов.


«Сервис разработали Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с подмосковным главком МВД. С помощью этого сервиса работодатель может контролировать оплату НДФЛ иностранными работниками на основании патента, проверяя реквизиты и сумму платежа. Сам сотрудник может проверить статус оплаты своего патента и оплатить его на месте, используя сформированный в сервисе QR-код», – уточняется в телеграм-канале ГУРБ.
Если работодатель не предпримет всех зависящих от него действий для соблюдения требований закона, он рискует получить административный штраф. Его сумма составляет от 400 тыс. до 1 млн рублей. Также предусмотрено административное приостановление деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток.

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Подмосковную практику работы с обращениями бизнеса начали внедрять в 30 регионах
16 сентября 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев объявили о запуске нового инструмента – механизма обратной связи с бизнесом. Система была разработана и внедрена в Московской области на базе Центра управления регионом, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Оперативное реагирование на проблемы предпринимателей – основной запрос деловых объединений. Благодаря новой системе мы сможем оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес, с какими проблемами сталкиваются инвесторы на местах. Обратная связь позволит улучшить деловой климат регионов», – заявил Решетников.
Сейчас в 29 регионах через платформу обратной связи портала госуслуг можно получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадрами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автодорогам и так далее. Предельный срок ответа – пять, 10 и 30 календарных дней. Полученный ответ предприниматели могут оценить по шкале от 1 до 5 баллов.

Обеспечивать работу новой системы будет инфраструктура Регионального инвестиционного стандарта. Агентства развития будут отслеживать качество обработки обращений и выявлять самые острые проблемы бизнеса. Их решением займутся инвестиционные комитеты при главах регионов.
«Важна публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Нужно показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы», – подчеркнул глава Шадаев.
Система отработки обращений бизнеса была разработана и внедрена в Московской области на базе Центра управления регионом и получила название ЦУР «Бизнес». Эта практика Подмосковья получила высокую оценку на федеральном уровне и была предложена в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта.
«Система показала себя как эффективный инструмент работы с инвесторами. Её экономический эффект за полтора года работы в Подмосковье оценивается в 5,9 млрд рублей. Тиражирование подмосковной практики в других регионах значительно улучшит инвестиционный климат в стране», – уверена зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» внедрен новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по самым частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить ответ от регионов в сжатые сроки.

Первыми систему обработки обращений бизнеса внедрят Башкирия, Крым, Саха, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Планируется, что остальные российские субъекты присоединятся к 30 пилотным регионам до 1 апреля будущего года.

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#подмосковье
#московская область
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#екатерина зиновьева
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Уровень ипотек в России восстановился
16 сентября 2024, 04:04

Фото: iStock/Dacharlie

Уровень выдачи ипотеки начал восстанавливаться после приостановки льготного жилищного кредитования и других государственных программ в июле, ​сообщают «Известия».
По данным издания, по сравнению с июлем выдача кредитов в августе выросла на 8%, до 333 миллиардов рублей, а количество кредитов увеличилось на символический 1% Небольшое восстановление произошло после почти трехкратного падения выдачи ипотеки в июле.

Всего за первые восемь месяцев 2024 года россияне взяли ипотечных кредитов на 3,64 триллиона рублей. При этом средний срок кредитования увеличился на 13 месяцев и составил более 21 года.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидаемая в долгосрочной перспективе низкая инфляция приведет к снижению ставок по ипотеке. Глава ЦБ РФ отметила, что ставки по ипотеке зависят не только от ключевой ставки, но и от инфляционных ожиданий банков и заемщиков.

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#центробанк
#эльвира набиуллина
#ключевая ставка
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«Заложники импорта»: в Евросоюзе признали серьёзную зависимость от поставок из России
Экс-глава ЕЦБ Драги назвал ЕС заложником импорта топлива и технологий
14 сентября 2024, 11:47

Фото: iStock/Tomas Ragina

Страны Евросоюза оказались заложниками импорта дорогостоящих энергоносителей, поскольку потребность в топливе не пропала, однако теперь на решение этого вопроса требуется намного больше средств. Об этом заявил экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, в настоящее время на фоне такого положения Евросоюз ещё сильнее отстал от США и Китая, поскольку теперь сохранять конкурентоспособность на длительном расстоянии невозможно.

Драги пояснил, что европейские компании вынуждены сталкиваться с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза превышают расценки в США, и на газ, который дороже в четыре-пять раз.

Также такая ситуация негативно сказывается на технологиях. В будущем Европа не сможет быть независимой и лидировать в этой сфере, поскольку не готова к конкуренции.

Всё это, по прогнозу Драги, приведёт к тому, что Евросоюзу придётся отказаться от многих своих амбиций, а в случае самого пессимистичного сценария – от всех.

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#евросоюз
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#импорт
#топливо
#технологии
#экономика
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Аналитик рассказал о повышении зарплат нескольких категорий россиян с 1 октября
Аналитик Ляшок: зарплаты преподавателей вузов и медработников увеличат на 5,1%
14 сентября 2024, 04:07

Фото: istock/Oleg Elkov

Зарплата преподавателей федеральных вузов, сотрудников медицинских учреждений и ряда других работников с 1 октября вырастет на 5,1%. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктор Ляшок.
По словам эксперта, на повышение зарплаты также могут рассчитывать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданские служащие силовых структур.

Собеседник уточнил, что количество сотрудников, имеющих право на расчет индекса, ограничено, так как большинство образовательных и медицинских учреждений имеют региональный статус.

Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.

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#зарплата
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#экспертное мнение
#ранхигс
#индексация
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В Подмосковье с начала года выдали 150 субсидий на маркетплейсы и франшизы
13 сентября 2024, 22:14

Фото: iStock / Elena Chelyshevaist

В Московской области с начала года выдали более 150 субсидий по региональным программам поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы». Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году получателями субсидий по программе «Маркетплейсы» стали 98 предпринимателей. Сумма поддержки превысила 24 млн рублей. Субсидии на развитие бизнеса по франшизам получили 53 предпринимателя. Объем поддержки составил 22,5 млн рублей. Заявки на участие в этих программах принимают весь год, и общее количество получателей этих мер поддержки до конца года увеличится», – подчеркнула Зиновьева.
В рамках программы «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за весь период реализации программы.

Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для подмосковных франшиз составляет 2 млн рублей, но более 50% затрат, для других франшиз 1 млн рублей и также до 50% затрат. Узнать условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы», а также подать заявку на эти субсидии можно на Инвестиционном портале Московской области.

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#подмосковье
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Работу в Подмосковье с начала года нашли 10 тыс. жителей с инвалидностью
13 сентября 2024, 22:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В этом году в Московской области на работу устроились более 10 тыс. жителей с инвалидностью. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В нашем регионе свыше 14 тыс. квотируемых рабочих мест для людей с инвалидностью. Обычно должность и специальность подбирают индивидуально для каждого, учитывая особенности здоровья - например, кладовщик, менеджер, оператор оборудования. В этом году в Подмосковье трудоустроены более 10 тыс. инвалидов», – рассказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, получить помощь в поиске работы и подобрать подходящие вакансии по квотируемым рабочим местам можно у сотрудников Центра занятости региона. Это можно это сделать и самостоятельно на портале trudvsem.ru, применив фильтр «Трудоустройство инвалидов».

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#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
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Россиянам раскрыли, когда ключевая ставка может быть снижена
Аналитик Васильев допустил снижение ключевой ставки в 2025 году
13 сентября 2024, 20:03

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что возможность снизить ключевую ставку для Центробанка может появиться в 2025 году.
Он также назвал вероятным сценарий, при котором ключевая ставка к концу следующего года может снизиться до 14%, но риски могут сместиться в сторону более высоких значений.

«В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают», — добавил в беседе с Газета.ру Васильев.

Ранее эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.

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#инфляция
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Финэксперт Шепелев заявил об укреплении рубля на фоне увеличения ключевой ставки
13 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/spaxiax

Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.
«Сценарий ужесточения денежно-кредитной политики априори положителен для рубля, так как рублевые сбережения становятся привлекательнее, а спрос на кредитование, в том числе под импорт охлаждается. Высокие ставки помогут сдерживать ослабление рубля, наметившееся после спада нефтяных цен конца лета-начала сентября, но базово курс продолжит определяться экспортно-импортными потоками», — объяснил в беседе с Газета.ру Шепелев.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы.

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Набиуллина раскрыла главную угрозу для экономики России
Набиуллина: главным риском для РФ является истощение мощностей и рабочей силы
13 сентября 2024, 18:44

Фото: сайт Центробанка РФ

Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее данным, в таком случае любая попытка стимулировать спрос будет неизбежно вести за собой рост цен без роста производства.
«Главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — пояснила она.
По словам Набиуллиной, также есть риски в сфере инфляционных ожиданий, которые могут надолго задержаться на высоком уровне. Основные показатели, которые на них влияют — вероятное усиление «геополитического давления», а также «более сильное замедление крупнейших экономик мира», которое повлияет на российский экспорт, и, соответственно, на рубль.

Напомним, Банк России сегодня, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых, что является максимальным с апреля 2022 года размером ставки, когда она достигала 20%.

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