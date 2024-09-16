В Подмосковье запустили сервис для работодателей, берущих на работу иностранцев

Страны Евросоюза оказались заложниками импорта дорогостоящих энергоносителей, поскольку потребность в топливе не пропала, однако теперь на решение этого вопроса требуется намного больше средств. Об этом заявил экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, слова которого приводит РИА Новости.