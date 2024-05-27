Подмосковье подпишет соглашение с Андижанской областью Узбекистана о работе в ОЭЗ «Дубна»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область подпишет с Андижанской областью Узбекистана соглашение об обмене опытом по работе в ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью – самой густонаселённой в Узбекистане. Хотим обменяться опытом работы в Особой экономической зоне «Дубна». Наш проект «лайт индастриал» и промышленная ипотека, которые поддержаны президентом, дают очень заметный эффект. И вчера мы обсуждали с премьер-министром Узбекистана дальнейшую интеграцию», – отметил Воробьёв.Объекты «лайт индастриал» (light industrial) – помещения для размещения лёгких производств, офиса и шоурума, а также хранения в едином пространстве. В отличие от обычного склада, блоки небольшие – от 500 кв. м.
Воробьёв также рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в науке.
«Есть президентский проект, поддержанный в 2011 году, о ядерных исследованиях в Дубне. В нём участвуют 18 стран. 13 учёных из Узбекистана тоже принимают участие. Университет «Дубна» и Университет Академии наук Узбекистана находятся в очень активной коммуникации, взаимодействуют по ядерной медицине и по облачным вычислениям», – сказал губернатор.Президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья.
В воскресенье Андрей Воробьёв встретился с премьером Абдуллой Ариповым. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.
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Лора Луганская